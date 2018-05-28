Bir Şirket “Bitcoin” Adını Kendi Markası Olarak Tescilledi!

İngiltere’nin başkenti Londra’da merkezi olan “A.B.C. IPHoldings South West” adındaki bir şirket, markası olarak Bitcoin kelimesini tescilledi. Gelen haberlere göre bu şirket, Bitcoin konulu tişörtler ve çeşitli giysiler satıyordu.

Kripto paralara ilişkin bütün tartışmalar, sadece onların geleceğine ya da yasal mevzuatlarına ilişkin değil. Ekonomistleri ikiye bölen bir ortamın haricinde dünya, bu işin marka değerini de konuşuyor. Ekonominin temel yapı taşı olan güven, yine markaya bağlı olan bir durum. Kripto paralar ise kısa sürede pek çok zengin yaratıp altından daha değerli yatırım aracı olan Bitcoin gibi birimleri sununca markaya güven sıkıntısı da kalmadı. Hatta Bitcoin adı, güven duygusuyla ortaya çıkan bir marka haline geldi.

Londra merkezli bir şirket ise bu marka değerine, Bitcoin konulu giysiler satarak ortak olmak istedi. A.B.C. IPHoldings South West adındaki bu şirket, Bitcoin adını yakın tarihli başvurusuyla, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (IPO) ile ticari bir markası haline getirdi. Şirket, bu ismi sadece tişört basabiliyordu. Bu tişörtler ise Etsy.co.uk adındaki bir internet sitesi üzerinden satılıyorlardı. Başvurularından önce IPO, firmaya ticari marka ihlali nedeniyle uyarıda bulunmuştu.

Şirketin geçtiğimiz haftalarda patentlediği bir başka ürünün adı da Westworld. Yine bu ismi de yetişkin ve bebek giyim, ayakkabı, şapka ve çorap gibi ürünlerde kullanmak üzere tescillemiş. Westworld yapımcıları sanıyoruz ki dizinin tekstil kolu için bir patent almayı unutmuşa benziyor. Çünkü söz konusu şirket, üzerine çalıştığı alandaki patent boşluklarını doldurmanın peşinde koşuyormuş gibi.

13 Nisan 2018 tarihinde ise IPO, şirketin başvurusunu kabul ederek Bitcoin adını onlar için resmi marka haline getiriyor.

Bitcoin’in ticari marka olarak bir şirketin eline geçmesi adına ilk girişim bu değil. Mart 2015’te ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (PTO), Urban Trend tarafından yapılan başvuruyu reddetmişti. Aynı yıl içinde Rus patent ajansı Rospatent, Moskova merkezli M-Group adlı şirketin başvurusunu reddetti.

2015 yılında Bitcoin Vakfı, bireylerin ya da işletmelerin Bitcoin ismini tecillemesini engellemek için telif haklarını koruma önerisinde bulundu. Vakıf, Bitcoin teriminin tek başına herhangi bir şirketin ya da kişinin telif hakkına geçmesini istemiyor.

Londra merkezli A.B.C. IPHoldings South West şirketinin bu ismi nasıl tescillediği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yok.