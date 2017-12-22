Londra Metrosu'na yürüyen merdivenlerin yanından kayarak inmeye çalışan alkollü taraftar başarısız olunca sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Biraz alkol, biraz kural tanımazlık, biraz macera arayışı… Bu üçlü bir araya geldiğinde insanı gerçekten zor durumda bırakabiliyor. Daha da kötüsü eğer ortamda kayıt yapan bir kamera varsa, bir sonraki gün sosyal medyanın yeni fenomeni olmanız muhtemel.

Bir futbol maçından çıkan üç arkadaş, alkolün de verdiği sersemlikle Londra’da bir metro istasyonuna inerken fazla rahat tavırlar sergiledi. Aralarından kendini tutamayan bir kişi ise yürüyen merdivenlerin ortasındaki metal alana çıkarak kayarak inmek istedi.

Sorun şu ki Londra Metrosu’nda daha önce benzer olaylar yaşandığı için insanların kayarak inmesini engellemek amacı ile ortadaki metal alana engeller konulmuştu. Metroda kayarak inmek isteyen alkollü genç, bunun yerine uçarak inebildi.

Tüm bunlar gerçekleştiği sırada olay yerindeki James Gower’ın kamerası açıktı ve bu ‘kayak’ faciasının neredeyse tamamını kaydeden Gower, görüntüleri Twitter’da takipçileri ile paylaştı. Bu komik olay, Twitter kullanıcılarından 198 bin retweet ve 373 bin beğeni aldı.

İşin daha tuhaf yanı yukarıda da belirttiğimiz gibi bu olay Londra’da ilk kez yaşanmıyor. Daha önce bir başka alkollü kişi de engelleri fark etmeyerek metroya kayarak inmeyi denemiş ve engellerin varlığını acı bir tecrübe ile öğrenmişti.