Londra'yı Dünyanın İlk Akıllı Şehri Yapan İnsan: John Snow

Teknoloji dediğimizde aklımıza Elon Musk veya Jeff Bezos gelmesi normal çünkü dönemimizin en girişimci insanları onlar. 1850 Londra'sında ise akıllara gelen ilk isim John Snow'muş.

John Snow denilince herkesin aklına Game of Thrones'un en çok sevilen karakterlerinden birisi geliyor. Aslında bu isim yalnızca dizilerde değil gerçek hayatta bir kahramana ait. 1858 yılında hayatını kaybeden İngiliz doktor John Snow, günümüzün akıllı şehir fikirlerini öne atan ilk kişidir. Londra'nın merkezindeki Soho mahallesinde yaşayan Snow, uygulayıcı bir doktor ve anestezinin ilk öncülerinden biriydi. O zaman anestezikler genellikle kloroform ya da eterdi, bu yüzden solunum gazlarının insanlar üzerindeki etkisi hakkında bilgi ve birikim sahibiydi. Snow, kolera hastalığıyla mücadelesiyle adını tarihe yazdırmıştır.

John Snow, 1854 yılında Londra’nın Soho mahallesinde yaşamaktaydı. O yıllarda, İngiltere'nin pek çok noktasında kolera salgını nedeniyle kayıplar yaşanmaktaydı. Bu salgınların en acılarından biri de Snow’un evinin bulunduğu Soho bölgesinde ortaya çıktı. 31 Ağustos 1854 tarihinde baş gösteren salgında, ilk üç gün içerisinde 127 kişi hayatını kaybetti. 10 Eylül’e kadar ölü sayısı 500’e kadar ulaşmıştı. Mahallesinde olan bu olaylar bir doktor olan Snow'un ilgisini çekmişti.

Araştırmalarından sonra bugün bile adını anmamızı sağlayan meşhur Soho 1854 Kolera Salgını Haritası’nı oluşturdu. Snow, Kolera hastalığı yüzünden ölenlerin adreslerini harita üzerinde çizmeye başladı. Her ölüm için bir siyah çizgi olmak üzere hanede kaç kişi öldüğüne göre çizim gerçekleştirdi. Bu öncü veri görselleştirme, mahalleye su sağlayan pompaya en kolay erişime sahip caddelerin en yüksek ölüm oranlarını yaşadığını doğruladı.

Bu verilerden sonra su kaynağından kaynaklandığını anlamış ve pompanın hemen yanındaki bira fabrikasında tek bir işçinin ölmemesi nedeniyle emin olmuştu. Fabrikadaki işçilerin su yerine bira içmeleri onları kolera salgınına kapılmalarından kurtarmıştı. Snow'un topladığı veriler sonrasında yerel yönetim su pompasını yerinden kaldırmaya ikna olmuştu. John Snow bu hamlesiyle kaç hayat kurtardı asla bilemeyeceğiz ama İngiltere halkı ona büyük minnetkarlık duymakta.

Şu anda bu uygulamaların akıllı şehir ile alakasını sorgulayabilirsiniz ama bu harita modeli teknik olarak ilk akıllı şehir örneği teşkil etmekte. Verilerin toplanması ile çözüm yoluna gidilen bu harita, günümüzde de uygulanarak insan kaynaklı sorunları çözmeye yaramakta. Verilerin önemini o zamandan görebilen John Snow, bugünün girişimcilerinin sıklıkla dikkat çektiği veri konusunda ilk uygulamayı yapmayı başarmıştır.