Apple'dan Loot-Box Konusunda Devrim Gibi Karar!

Apple, dün itibarı ile kendisi için küçük ama oyun dünyası için devrimsel olabilecek bir karara imza attı. Buna göre, eğer Apple Store'da yayınlanan bir aplikasyon, içeriğinde loot-box barındırıyorsa, eşyanın düşüp düşmeme oranını net olarak paylaşmak zorunda kalacak.

Oyun dünyası için 2000'li yılların ortasından beri var olan bir kavram Loot-Box. Temelde oyun için harcadığınız zaman ve efor sonrası biriktirdiğiniz altın, puan gibi değerlerle açtığınız ve içerisinden ne çıkacağını bilmediğiniz bir nevi sandık.

2010'dan sonra, çeşitli Free2Play yani bedava olan oyunlar sonrası yavaştan tartışılmaya başlanan, Hearthstone sonrasında ise iyiden iyiye bir kutuplaşmaya sebep olan Loot-Box kavramı, en son EA Games'in Star Wars: The Battlefront II rezaletinden sonra bambaşka bir olay haline geldi.

Neredeyse son 4-5 aydır tüm piyasa Loot-Box ile yatıp Loot-Box ile kalkıyor. Hatta durum öyle bir hal aldı ki, bir çok ülkede bu sistemin kumar sayılıp sayılmaması üzerine (beraberinde yasaklanmasına kadar gidebilecek) önergeler sunulup, davalar açıldı. Onca hengamenin arasında, belki de yapılabilecek en cesur hamle Apple'dan gelmiş gibi görünüyor. Dün itibariyle, Apple'ın değişen politikaları gereği, eğer ki bir oyunda içerisinden ne çıkacağını bilmediğiniz bir pakete para harcayacaksanız (oyun içi veya gerçek para fark etmez) bu paketten yüzde kaç oranında envanter düşeceği konusunda, oyun tarafından size kesin bilgi verilmek zorunda.

Özellikle mobil oyunların bir çoğunda yer alan bu sisteme karşı Apple'ın attığı adım, yapımcılar için olmasa da biz oyuncular açısından oldukça taktire şayan ve cesur görünüyor. Tüm bunların yanında insanın aklına farklı fikirler de gelmiyor değil. Şeytanın avukatlığını yapacak olursak, Apple konuyla ilgili davaların ve tartışmaların havada uçuştuğu bir dönemde, kendini güvenli bir bölgeye çekmek istemiş olma olasılığını da yok sayamayız. Sizin görüşünüz nedir? Apple, kullanıcılarını düşünerek devrimsel bir adım mı attı yoksa bu karmaşa son bulana kadar kendini sağlama mı aldı?