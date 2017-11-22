Los Angelas'ta normal şartlar altında yoğun olan ve Şükran Günü dolayısıyla iyice sıkıntılı bir hal alan trafik, Uber'in uçan araba projesini harika bir fikir haline getiriyor.

Artan nüfusa bağlı olarak trafikteki araç sayısının da gün geçtikçe artması özellikle büyük şehirlerin neredeyse ortak problemi. Her ne kadar toplu taşıma araçlarının geliştirilmesiyle aşılmaya çalışılsa da trafik yoğunluğu, bir yerden sonra çözüm bulunulamaz bir durum haline geliyor. Son olarak, Los Angelas'ta CNN kameraları tarafından kaydedilen yoğun trafik görüntüleri, akıllara Uber tarafından somut olarak temelleri atılan uçan araba fikrini getirdi.

Bu yıl 50 milyondan fazla Amerikalı Şükran günü sebebiyle evlerinden en az 100 km öteye seyahat edecekler. Bu kısa tatil de tüm araçların aynı zaman aralıklarında yola çıkmalarını gerektiriyor. Dolayısıyla %89'u araba ile seyahat edecek olan Amerikalıları yoğun bir trafik bekliyor. Bilindiği üzere ülkemizde de bayram tatilleri gibi seyahat gerektiren durumlarda normal şartlarda dahi oldukça yoğun olan trafik daha beter bir hale geliyor.

Tüm bunlar bir noktada Uber'in geleceğe yönelik olarak attığı adımların ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Uber, Los Angelas'ın belirli bölgelerini pilot yerler olarak belirlediklerini açıklamıştı. Uber, üstesinden gelmek zorunda olduğu teknolojik ve yasal engelleri aşması halinde 2020 yılında uçan taksilerini hizmete sunacak. Gelecek 3 yıl içerisinde de binlerce aracın tüm dünyada trafiğe çıkacağı düşünülürse Uber'in çok iyi bir yolda olduğunu söylemek kehanet olmaz sanırım.