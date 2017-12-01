Bu yıl da Los Angeles Auto Show muhteşem gösteriler ve daha da güzel otomobillerle binlerce ziyaretçiyi büyülemeyi başardı. İşte ziyaret edemeyenler için fuarda sergilenen 27 birbirinden şık otomobil.

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Los Angeles Auto Show(Otomobil Fuarı) 20-29 Kasım tarihlerinde LA Convention Center'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çoğunuz gibi bizim de fuarı gezme, birbirinden şık otomobilleri görme fırsatımız olmadı. İLGİLİ HABER Ultra Lüks Otomobillerle Otobanda Korkusuzca Hız Yapan Adam (Video) Fakat Webtekno, Los Angeles Auto Show’u ayağınıza getiriyor. İşte fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulan 27 büyüleyici otomobil: (Sizce en şık otomobil hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz.) 2018 Porsche 911 Carrera T 2018 Hyundai Kona Toyota FT-AC Concept 2019 Volvo XC40 2018 Volkswagen Tiguan R-Line Volkswagen I.D. Crozz Concept 2018 Tesla Model 3 2019 Subaru Ascent 2018 Saleen S1 2018 Porsche 781 Boxster GTS Nissan Vehicles Inspired by The Last Jedi 2018 Nissan Kicks 2019 Mercedes-Benz CLS 2018 Mazda6 2018 Maserati Nerissimo Package 2019 Lincoln Nautilus 2018 Lexus RX 350L 2018 Land Rover Range Rover SVAutobiography 2019 Kia Sorento 2018 Jeep Wrangler Rubicon 2018 Infiniti QX80 2019 Infiniti QX50 GMC Sierra All Mountain Concept 2019 Chevrolet Corvette ZR1 Convertible 2018 Buick Regal TourX 2018 BMW M3 CS 2019 BMW i8 Roadster

Kaynak : https://www.autoblog.com/2017/11/30/2017-l-a-auto-show-mega-photo-gallery/#slide-7166345

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