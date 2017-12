Bu yıl da Los Angeles Auto Show muhteşem gösteriler ve daha da güzel otomobillerle binlerce ziyaretçiyi büyülemeyi başardı. İşte ziyaret edemeyenler için fuarda sergilenen 27 birbirinden şık otomobil.

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Los Angeles Auto Show(Otomobil Fuarı) 20-29 Kasım tarihlerinde LA Convention Center'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çoğunuz gibi bizim de fuarı gezme, birbirinden şık otomobilleri görme fırsatımız olmadı.

Fakat Webtekno, Los Angeles Auto Show’u ayağınıza getiriyor. İşte fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulan 27 büyüleyici otomobil:

(Sizce en şık otomobil hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz.)

2018 Porsche 911 Carrera T

2018 Hyundai Kona

Toyota FT-AC Concept

2019 Volvo XC40

2018 Volkswagen Tiguan R-Line

Volkswagen I.D. Crozz Concept

2018 Tesla Model 3

2019 Subaru Ascent

2018 Saleen S1

2018 Porsche 781 Boxster GTS

Nissan Vehicles Inspired by The Last Jedi

2018 Nissan Kicks

2019 Mercedes-Benz CLS

2018 Mazda6

2018 Maserati Nerissimo Package

2019 Lincoln Nautilus

2018 Lexus RX 350L

2018 Land Rover Range Rover SVAutobiography

2019 Kia Sorento

2018 Jeep Wrangler Rubicon

2018 Infiniti QX80

2019 Infiniti QX50

GMC Sierra All Mountain Concept

2019 Chevrolet Corvette ZR1 Convertible

2018 Buick Regal TourX

2018 BMW M3 CS

2019 BMW i8 Roadster