Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Los Angeles Auto Show(Otomobil Fuarı) 20-29 Kasım tarihlerinde LA Convention Center'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çoğunuz gibi bizim de fuarı gezme, birbirinden şık otomobilleri görme fırsatımız olmadı.
Fakat Webtekno, Los Angeles Auto Show’u ayağınıza getiriyor. İşte fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulan 27 büyüleyici otomobil:
(Sizce en şık otomobil hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz.)
2018 Porsche 911 Carrera T
2018 Hyundai Kona
Toyota FT-AC Concept
2019 Volvo XC40
2018 Volkswagen Tiguan R-Line
Volkswagen I.D. Crozz Concept
2018 Tesla Model 3
2019 Subaru Ascent
2018 Saleen S1
2018 Porsche 781 Boxster GTS
Nissan Vehicles Inspired by The Last Jedi
2018 Nissan Kicks
2019 Mercedes-Benz CLS
2018 Mazda6
2018 Maserati Nerissimo Package
2019 Lincoln Nautilus
2018 Lexus RX 350L
2018 Land Rover Range Rover SVAutobiography
2019 Kia Sorento
2018 Jeep Wrangler Rubicon
2018 Infiniti QX80
2019 Infiniti QX50
GMC Sierra All Mountain Concept
2019 Chevrolet Corvette ZR1 Convertible
2018 Buick Regal TourX
2018 BMW M3 CS
2019 BMW i8 Roadster