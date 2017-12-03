10 Aralık'a kadar sürecek Los Angeles Auto Show’da sergilenen ve öne çıkan araçları sizler için listeledik.

Los Angeles'ta, otomobil endüstrisi nefesini tutuyor. Değişim geliyor, ancak kimse ne zaman ya da nasıl olacağını bilmiyor. Elektrik ile çalışan araçlar Amerikalıların tarzına hiç uygun olmasa da vergilerin düşürülmesi ile bu araçların teşviki arttırılacak. Los Angeles Kongre Merkezi'ndeki binek araçların büyük çoğunluğu, geleneksel benzinli motorlarla güçlendirilmiş ve en az beş yolcu için oturma imkanı sunan araçlardan oluşuyor. Ancak otomobil sektörünün yeni oyuncuları olan elektrikli araçlar serginin her yerinde vardı, birazda o araçlardan bahsedelim.

Land Rover Range Rover Plug-in hybrid

Land Rover’ın SUV tipi aracı yüksek tork ve güçlü motor yapısı ile sunduğu konfor açısından benzli araçlardan çokta farklı değil. Tek şarj ile 31 mil (50 km) yol alıyor.

Mini Electric Concept

BMW Mini Electric Concept tek şarj ile 150 mil (240 km) yol alıyor.

Mercedes-Benz AMG Project One

3 milyon dolarlık (11.836.200 TL) fiyat etiketi konan araç tek şarj ile 30 km yol yapıyor. Ancak aracın görüntüsü onu diğer araçların önüne çıkarıyor ve etiketin hakkını veriyor en büyük eksisi elektrikli yollar haricinde bataryası ile çok fazla yol yapılamayacak olması.

Volvo XC40

Volvo, büyüyen portföyüne şık, İskandinav tarzı sunmaya devam ediyor. XC40, son kompakt SUV sunumu olan araçta Şık yenilikler dahili çöp tenekesi bulunuyor.

Bollinger B1 SUV

Tek şarjda 190 km yol yapan aracın fiyatı 60 bin dolar (234.912 TL).

VW Crozz

Orijinal Beetle yapımcısı tarafından tasarlanan araç görüntüsü ile ön plana çıkıyor.

Redspace Electric Car

China Hi-Tech Group tarafından tasarlanan araç geleceğin elektrikli araçlarının neye benzeyebileceğini gösteriyor.