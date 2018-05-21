Lösemiye Yakalanan Bebekler İçin Yeni Tedavi Sistemi

Çocuklarda en sık görülen kanser tipi olan lösemi, yapılan bazı araştırmalara göre bebekleri zararsız virüslere maruz bırakarak çözülebilir.

İnsan yaşamının ilk yıllarında bazı virüslerle karşılaşmak, çocuklarda ya da bebeklerde lösemi görülmesinin en yaygın sebeplerinden birisi. Çocuklarda en yaygın görülen ve en ciddi hastalıklardan birisi olan lösemiye dair bir açıklama da Londra'daki Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Mel Greaves tarafından yapıldı.

Greaves, akut lenfoblastik löseminin (ALL) bebekleri zararsız mikroplara maruz bırakarak çözülebileceğini öne sürdü. Her ne kadar sıradan bir insana bu tip bir bakış açısı saçma geliyor olsa da aşıların temelinde de olan bu yöntem, ilerleyen dönemlerde tıpkı çocuk felci gibi löseminin de azalmasını hatta yok olmasını sağlayabilir.

Akut lenfoblastik lösemi, çocuk ve gençlere görülen kanser türü ve ülkemizde %80 oranında görülmekte. Refah seviyesi yüksek olan toplumlarda oldukça sık görülen bu hastalık, radyasyona maruz kalmadan da ortaya çıkabiliyor. Kanser türlerinin çoğunda olduğu gibi lösemide de genetik yatkınlık durumu var.

Her ne kadar hijyenik olmak sağlık için olmazsa olmaz olsa da, temizlikte bile aşırıya kaçmak sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden unutmamalısınız ki her şeyin fazlası zarar. Sağlıcakla kalın!