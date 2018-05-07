Lost Dizisinin Efsane Adası, Far Cry 5 Oyununa Getirildi

Un-Break-Able adlı geliştirciler, Far Cry ve Lost adalarını birleştirerek yeni bir harita oluşturdu.

Tuhaf bir adaya hapsolmuş bir dizi insanı anlatan Lost dizisi hakkında konuşmayı bırakalı epey bir zaman oldu. Lost, Far Cry 5'e çok benzeyen uzun ve ilgi çekici bir deneyimdi. (Her ne kadar dizinin sonunu birkaç insan beğenmemiş olsa da)

Birbirine benzeyen dizi ve oyun sonunda bir araya geldi. Bazı yetenekli dizi fanları, Far Cry 5 oyununa Lost adasını ekledi.

Un-Break-Able'ın çalışması, harita ölçeklendirmesini pek ayarlayamamış olsa da tüm önemli konumları gösteren bu harita nerede olduğunuzu da gösterebiliyor. Ek bir uyarı daha yapalım: bu harita PS4 üzerinden yapılmış, bu yüzden herhangi bir çapraz platform desteği gelmediği sürece PC üzerinden ulaşamayacaksınız. Haritaya dair bir tanıtım videosu ise gerçekten izlenmeye değer:

Un-Break-Able: "Bu çalışma, Far Cry 5 Arcade Map Editor'da yapılan yeniden yarattığımız bir harita. Sun'ın bahçesi kadar ince detaylardan tutun da Dharma Initiative'e kadar her şey var.”