Lotus'un Yöneticisi Hız Sınırını Aştığı İçin Ceza Aldı

Lotus'un yeni aracını denemek için 115 Km hız sınırı olan yolda 170 Km hızla giden Gales, 1 ay süreyle trafiğe çıkmama ve 666 Sterlin para cezası aldı.

Jean-Marc Gales A11 yolunda Lotus'un yeni spor arabasını test amacıyla sürerken, 115 km hız sınırı olan bir bölgede 170 km hızla yakalandı.





Norfolk yakınlarında bulunan çift anayolda uygulanan hız limitinin üzerinde bir hızla giderken polis tarafından elle kullanılan radar cihazıyla yakalanan Gales'e 30 gün araç sürme yasağı ve 666 Sterlin para cezası verildi.

Lüksemburg doğumlu iş adamının daha öncesinde aldığı sekiz puanlık cezaya ekleme yapılmaması için avukatından, Norwich sulh hakminden sürüş yasağı vermesi talebinde bulunmasını istemesi de oldukça ilginçti.

Eğer 3 puan daha fazla ceza alsaydı, toplamda 12 puan için verilen 6 aylık sürüş yasağı limitine yaklaşmış olacaktı.

Avukatı Simon Nicholls, Gales'in Lotus'un yeni arabasını bizatihi sürerek denemesinin 'hayati' önemde olması nedeniyle kısa süreli bir yasağın tercih edildiğini öne sürdü. Avukatı aynı zamanda, her ne kadar bu denemeleri Lotus'un kendi mühendisleri de yapabiliyorlarsa da, Gales'in bizatihi test ederek, araçların nasıl muamele gördüklerini gözlemlemeyi sevdiğini söyledi.

Simon Nicholls şöyle dedi: "Gales Pazartesi ve Cuma günleri Çin'li destekçilerle bu bölgeye gelerek, Lotus arabalarının geliştirimi konusunda çalışıyor. Şüphesiz ki oldukça dikkatli sürüyordu ama hız limitine uyum göstermedi. Yasak, herkes için geçerlidir."