Tesla’nın Tahtını Zorlayacak Yeni Lüks Elektrikli Otomobil: Lucid Air

Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil start-up’larından Lucid Motors, Air ismindeki yeni lüks sedan otomobilini tanıttı.

Tesla modellerini hem tasarım hem de güç anlamında oldukça zorlayacak yepyeni bir rakip çıktı: Lucid Air. Kaliforniya merkezli üretici şirket Lucid Motors’un tanıttığı yeni otomobil, şirketin söylemlerine göre 2018 yılında yollara çıkmaya başlayacak.

Yanmalı motorlara oranla çok daha küçük yer kaplayan, tamamen elektrikli motorla çalışan Air, her bir aks üzerine oturan 1000 beygir gücünde. Çekişini 4 tekerlek üzerinden gerçekleştiren otomobil, 100 kilovat-saat bir batarya ile 300 kilometre menzile ulaşabiliyor. 2.5 saniyede 60 mph hıza ulaşan Air, 6 radar modülüne, 8 kameraya ve tüm trafiğin algılanmasını sağlayan 4 LIDAR sensöre sahip.

Görünüşüyle tipik bir sedan kasa otomobili andıran Air, elektrikli güç aktarımına sahip olduğu için arka koltuklar, standart sedan otomobillere oranla daha geniş. Yani arkada oturacak yolcular için bacak bacak üstüne atabilecek kadar boş alan mevcut.

Geçtiğimiz ay Arizona’nın güney kısmında yer alacak yeni üretim tesisleri için eyalet yetkilileriyle bir anlaşma yaptıklarını belirten Lucid Motors’un yeni canavarına ait görüntüleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.