Lucifer’in Baş Yazarı Joe Hendersondan Yeni Bir Film Geliyor!

Fox’un doğa üstü dizisi Lucifer’in baş yazarı olan Joe Henderson, 1986 yılında ilk kez ortaya çıkan çocuk bilim-kurgu filmi Flight of the Navigator’u yeniden hayata geçirmek için beyaz sayfanın başına geçiyor.

Flight of the Navigator, uzaylılar tarafından kaçırılan ve sekiz yıl sonra aynı yaşta yeniden ortaya çıkan fakat olup biten hiçbir şeyi hatırlamayan 12 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

NASA yetkilileri, ele geçirilen UFO ile çocuk arasındaki bağlantıyı anladıklarında çocuğu yakalamaya çalışıyor. Küçük çocuk, ailesi ile yeniden bir araya gelmeye çalışırken galaksilerarası bir gizemi de çözmeye çalışıyor.

Disney, 2009 yılında bu hikayeyi hayata geçirmeyi planlıyordu fakat Colin Trevorrow ve Derek Connolly ile senaryo üzerindeki tüm çalışmalara rağmen proje gerçekleşmedi.

Henderson daha önce White Collar, Graceland ve Almost Human’da yazar ve ortak yapımcı olarak yer almıştı. Ünlü senarist ayrıca Warner Bros. ile senaryolar için genel bir anlaşma yapmış ve Disney’e In the Land of Imagined Things adında bir senaryo satmıştı.