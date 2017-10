Lucy 2'den Sıcak Haberler Var!

"Neden bu kadar kısaydı?" diye üzüldüğümüz Lucy'nin devam filmi geliyor.

Oynadığı her rolü ayrı bir güzelleştiren Scarlet Johansson'un başrolünde oynadığı ve ilginç bir konunun işlendiği Lucy'nin devam filmi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. EuropaCorp film şirketinin CEO'su Marc Shmuger, ilk filmin yazar ve yönetmeni olan Luc Besson'un senaryoyu geliştirmeye devam ettiğini duyurdu.

Filmin bu kadar merak uyandırmasının sebebi, aslında ikincisinin çıkma süresinin bu kadar uzun olmasıyla da neredeyse aynı. 'Beynin %10'undan fazlası kullanılırsa ne olur?' sorusuna cevap aranan film, oldukça ilginç ve tutarlı bir senaryoya sahipti. Bu da izleyiciyi kendisine çekti ve yapımcıya oldukça yüklü paralar kazandırdı. Şimdi ikincisinin hazırlıklarının sürdüğü film, yine çok merak ediliyor. Yönetmen de daha iyi bir film için çalışıyor.

Scarlet Johansson'un tekrar filmde oynayıp oynamayacağı konusunda henüz bir açıklama yok ve filmin sonunda Johansson'un karakteri ikinci bir film için devam edemeyeceği bir şekilde bitiyordu. Ancak filmin yapımcı şirketi EuropaCorp'un son dönemde yaşadığı "Valerian and the City of a Thousand Planets" ya da ülkemizdeki adıyla "Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu" filmindeki gişe faciasından sonra Lucy 2'ye hız vereceği kesin gibi duruyor.