Luis Suárez, Tronsmart'ın Marka Yüzü Oldu!

Futbol dünyasının parlayan yıldızı Luis Suárez, dünyanın dört bir yanında en üst düzey tüketici elektroniğini yüksek kaliteli ürünleri ile müşterilerine sunan Tronsmart'ın marka yüzü oldu.

Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve birçok Asya ülkesinde adını geniş kitlelere hızlı bir şekilde duyurmayı başaran teknoloji şirketi Tronsmart, Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Luis Suárez ile şirketin reklam yüzü olması konusunda anlaştı. Suárez artık taşınabilir şarj cihazları, kabloları ve ses ürünleri ile müşterilerine en yeni tüketici elektroniğini yüksek kaliteli ürünleri ile sunmayı amaçlayan şirketin bir numaralı sözcüsü olacak.

Luis Suárez, şirketin motivasyon ve değerleri ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu nedenle de birinci kalite ürünler ile tüketicilerin hayatlarını zenginleşmeyi hedefleyen şirket, marka yüzü olarak 2018 FIFA Dünya Kupası’nda zorlu bir mücadelede yer alacak Suárez ile bir araya geldi. Suárez, Tronsmart ile gerçekleştirdikleri anlaşma nedeni ile heyecanlı olduğunu dile getirirken, birlikte hayranlarını ve müşterilerini arttıracaklarını umduğunu söyledi.

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Luis Suárez, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi amaçlayan markalar ile daima bir araya gelmiştir. Yıldız futbolcunun yeni partneri Tronsmart da tüketicilere sunduğu yüksek kaliteli ürünler ile müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırıyor. Suárez, rakiplerinin önünde olmak için daima çok çalışmak zorunda. Tronsmart da tüketicilere en iyisini sunmak için benzer şekilde teknolojilerini sürekli olarak geliştiriyor.