Dünyanın en yetenekli tamircileri olarak bilinen Kübalılara inat, Hong Konglu tamirciler inanılmaz işler başarıyorlar.

Dünyanın en iyi otomobil tamircilerinin Kübalılar olduğuna dair bir görüş söz konusu. Kübalılar, sanki doğuştan yetenekliler. Ancak onları geride bırakabilen bir topluluk var: Hong Konglular!

Car Talk'dan Ray Magliozzi, Honk Kong mekaniğinin başarılarını sergiliyor. O kadar yetenekliler ki; bir Bentley'i, Lamborghini'yi veya Maybach'i rahatlıkla tamir edebiliyorlar.

Hong Kong'daki kişiler farklı zorluklarla savaşıyor: Dükkan kiraları çok yüksek. Aslında birçok mekanikçi, araç ve parça saklama için küçük atölyelerini kullanıyor. Oysa bu tür eylemlerin büyük mekanlarda gerçekleşmesi gerekiyor.





Bu eylem her ne kadar tehlikeliyse de, korkması gerekenler sadece tamirciler değil. Yolda yürüyen zavallı yayaların da durumu iç açıcı sayılmaz.

Hong Konglu tamirciler, kısıtlı kaynaklarına ve atölye yokluğuna rağmen yetenekleri ile açığı kapıyorlar.

Tamircilerin yeteneklerini temsil eden videolara ve görsellere göz atmanızı öneririz.