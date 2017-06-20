Lüks Telefonlar Üreten Türk Firması Vertu Bomba Gibi Geliyor!

Mart 2017’de Hakan Uzan tarafından alınan dünyanın önde gelen lüks telefon üreticilerimdem Vertu, el yapımı yeni nesil cihazları için bir diğer teknoloji devi TCL ile anlaşmaya vardı.

Vertu’nun adını en son geçtiğimiz Mart ayında yurt dışında yaşayan Türk girişimci Hakan Uzan’ın satın alma işleminden sonra duymuştuk. O günden bu yana yeni cihazları üzerinde çalışmaya devam eden firma, ilk resmi anlaşmasını duyurdu.

Çin merkezli teknoloji devi TCL Communication, önümüzdeki süreçte 30.000 adet el yapımı Vertu cihazı üretecek. Tam tamına 40 milyon dolar değerinde olan anlaşmayla Vertu’nun gelişmiş ve yenilikçi teknolojiler üretme çabası da açığa çıkmış oldu.

Vertu’nu Paris'teki yeni kurumsal ofisinden konuşan Hakan Uzan, "TCL Communication ile bu anlaşmayı imzalamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, işe yaptığımız birçok önemli yatırımın ilki olma özelliğini taşıyor. TCL artık bu aşamadan sonra Vertu'nun ortağıdır ve bunun ilişkimizde yeni bir başlangıç olmasını diliyoruz” dedi.

Bu adım Uzan’ın, Vertu'nun potansiyelini güçlü bir global marka yaratmak için kullanacağına ilişkin büyük bir gelişme olarak nitelendiriliyor. TCL Genel Müdür Yardımcısı Alain Lejeune, "Önemli bir akıllı telefon atılımı olarak TCL’nin Vertu ile olan ilişkisini geliştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Ana şirket olan Vertu AK France, Eylül 2017’den itibaren yeni hizmetler ve ürünleriyle piyasada yer almayı hedefliyor. Çıkacak cihazlar Fransa, İngiltere, Çin, Rusya, Batı Avrupa ve Orta Doğu'nun lüks telefon pazarına hakim olacak.

Vertu tüm ofislerini İngiltere’nin Hampshire şehrinden Paris'e taşıdı. Bu vakte kadar dünya çapında 500 binden fazla cihaz satan firma, Türk bir iş adamının yönetiminde yeni başarılara doğru koşuyor.