500 Adet Patent, Nokia'da Kullanılsın Diye HDM'ye Gönderildi

Nokia markalı telefon üretme hakkını Microsoft'tan alan ve yeni Nokia cihazlarla beğeni toplayan HMD, Nokia Lumialara ait 500 adet patenti Microsoft'tan aldı.

HMD Global Nokia'nın akıllı telefon birimini Microsoft'tan satın alarak Nokia 3, 5 ve 6'yı piyasaya sürmüştü. Yeni amiral gemisi Nokia 8'i ise önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Yeni gelen sızıntılara göre Nokia'ya ait 500 adet patent, Microsoft'tan HMD'ye devredildi.

500 patentten en dikkat çekeni, Nokia Lumia'nın kamera arayüzü. Öğrenilenlere göre, HMD bir sürpriz yapıp Nokia Lumialardaki kamera arayüzünü geliştirerek yeni Nokia telefonlara uygulayabilir.

Bunun yanı sıra PureView, ClearBlack ve PureMotion markaları hala Microsoft'a ait, bu yüzden yakın zaman içerisinde yeni Nokia telefonlarında beklenmiyorlar. Ancak Zeiss'ı Nokia 8'de kesin olarak göreceğiz. Microsoft hala 200'e yakın tasarım patentine sahip. Bunları da HMD'ye devredip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.