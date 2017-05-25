Lyft'in kendinden 9 kat büyük rakibi Uber'i zorlayacak fazla 'lüks' otomobilleri, 5 şehirde yollara çıktı.

Lyft kullanan yolcular her yerde bulunabilen Toyota Camry'ler yerine Audi ve Lexus gibi araçlarla yolculuk yapabiliyorlar. Şu sıralar Lyft, New York, San Francisco, San Jose, Los Angeles ve Chicago gibi şehirlerde lüks araç hizmetini başlattı. Lyft, bu lüks araçlarını da deneyimli şöförler ile hizmete sunuyor.

Lyft müşterilerine iş seyahatlerinde hizmet verdiği gibi, düğün arabaları ve partiler için lüks cipler de sağlayabiliyor. Bu servislerini Lyft Premier adıyla sunan Lyft firması bu daha üst segment hizmetlerini geçen sene kullanıma sundu.

Lyft'in bu yeni lüks araç hizmeti Uber Black ile benzer özellikler taşıyor. Ayrıca listelerine bu senenin başında da 50 yeni şehir daha eklediler. Uber ile ilgili bazı olumsuz haberlerde dolaşıyorken Lyft'ten böyle sağlam hamleler gelmesi Uber için daha da kötü olacak. Uber'in sisteminde olan komisyon hesaplama hatası sebebiyle şöförlerine 10 milyonlarca dolar borcu var. Bakalım Lyft kendinden 9 kat daha değerli olan rakibi Uber'i yakalayabilecek mi?