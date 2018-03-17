Lyft, Taksicilerin Yeni Kabusu Olmaya mı Hazırlanıyor?

Kullanıcılarını kısa mesafelerde uygun fiyatlarla taşımasıyla ünlü Lyft uygulaması, girişimci iş partnerlerinin yaptığı toplu biniş kampanyalarıyla gündemi fazlasıyla meşgul ediyor.

Ülkemizde Uber ve Taksiciler arası ‘rekabet’ tartışıladursun, bugünlerde kişiye özel taşımacılık adına bir çok farklı girişimde bulunuluyor. Bunların en başında Uber’den daha da iyi bir uygulama olduğu düşünülen Lyft geliyor.

Lyft uygulaması, tam zamanlı bir işçilik sisteminin aksine sıradan sürücülerin 'Carpooling' (şeritlerde birden fazla yolcu taşıyanlara öncelik hakkı vererek, halkı tek bir kişi için tek araç kullanmaktan uzaklaştırmak.) sistemine benzer bir şekilde boş vakitlerinde araçlarını paylaşmasını, tabiri caizse part-time taksicilik hatta yol arkadaşlığı yapması konseptine dayanıyor.

Gelelim Lyft’in gündemi meşgul eden asıl atılımına; temel olarak orta ve kısa mesafe yolculuklar başına 15 dolar ücretini belirleyen bu uygulama, partnerlerinin kampanyaları ile çalkalanmaya başladı. Bu girişimci ruhlu insanlardan biri; kullanıcılarına aylık 400 dolar karşılığı 60 biniş hakkı vaadetmeyi planlıyorken, bir diğeri ise 50 dolara müşterilerini 7 seferlik taşıyabileceğini belirten e-postalar göndermeye başladı. Kısa zamanda bir akıma dönüşmesi beklenen bu girişimciliğe karşı Lyft’in nasıl bir düzenleme getireceği bilinmese de sektörün ilerleyişi gelecekte kendinden sıkça bahsettireceğe benziyor.

Siz ne dersiniz, böyle bir uygulama ülkemizde yaygınlaşması biz tüketiciler için ne kadar faydalı olur ve gerek Lyft partnerleri gerek yolcuları için ne kadar ‘güvenli’ olur?