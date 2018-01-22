Lyft ve Aptiv Otonom Araç Ortaklığını Büyütüyor

Otonom araç ve taşımacılık sektörü gün geçtikçe bir ortaklığa doğru ilerliyor. Bu çerçevede çalışmalarını yürüten Lyft ve Aptiv geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CES'te bir araya gelmişlerdi.

İki şirket arasındaki ortak çalışma CES'te başarılı olunca birlikteliğin korunması kararı alındı. Aptiv CEO'su Glen De Vos Detroit Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada ,12 Ocak'ta sona eren CES'e rağmen yarı otonom BMW'lerin şehrin çevresindeki yolcuları taşımaya devam edeceğini söyledi.

İki şirket arasında başarılı bir test dönemi geçiren ortaklık süreci ve geliştirilen yeni otonom araçları gelecekte farklı bir pazarda görebiliriz. Zira Uber'in en büyük rakiplerinden birisi olarak öne çıkan Lyft, Boston'da otonom çalışmalarını Aptiv'in yan kuruluşu olan NuTonomy ile geliştiriyor.

CES sırasında, Lyft ve Aptiv'in robot taksileri, önceden programlanmış 20 yere 400'den fazla başarılı sürüş yaptı. Şirketler, gidilen yolların %99'unun otonom olarak yapıldığını ve gezilerin 4.997 yıldız ortalaması ile değerlendirildiğini açıkladılar. Otonom araçlarla ilgili değerlendirmeler de tıpkı bu araçlar gibi gün geçtikçe artıyor. Bu anlamda otonom araçları test eden Sean O'Kane bu araçlarla ilgili olarak "sıkıcı" ve "hafif sinir bozucu" ifadelerini kullandı. Siz ne düşünüyorsunuz iki seçeneğiniz olsa otonom araç mı istersiniz yoksa normal bir araç mı?