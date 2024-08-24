Çinli otomobil firması "Lynk & Co", 01 olarak isimlendirdiği SUV modeli ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Peki bu otomobil neler sunuyor ve kaç paradan satılacak?

Çinli otomobil firması "Lynk & Co", Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Şu an için "01" olarak isimlendirdiği tek bir otomobil ile Türkiye'de hizmet vermeye başlayan firma, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Peki Lynk & Co'nun 01 modelinin Türkiye fiyatı ne kadar? Bu otomobil, tüketicilere neler vadediyor? Gelin hep birlikte Lynk & Co 01 ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylara yakından bakalım.

Lynk & Co 01 Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 260 bg, Hibrit (4x2) -, Otomatik 2.099.000 TL

Karşınızda Lynk & Co 01

Oldukça modern bir tasarıma sahip olan Lynk & Co 01, parçalı ve LED destekli farları ile farklı olduğunu doğrudan hissettiriyor. Aracın arka kısmına baktığımız zaman ise bir son dönemlerde alıştıklarımızın aksine bir aydınlatma barı bulunmuyor. Arka aydınlatmayı birbirine bağlayan bar, tam orta kısımda Lynk & Co ibaresine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye pazarına giriş yapan Lynk & Co 01'in iç tasarımı da oldukça etkileyici. Bu bağlamda; araçta 12.3 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ile 12.8 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile karşılaşıyoruz. Bilgi-eğlence ekranı, yatay olarak yerleştirilmiş durumda ve HD çözünürlük sunuyor.

Lynk & Co 01'in kaput altına baktığımızda ise fişli hibrit motoru görüyoruz. 1.5 litrelik motor, 260 beygir gücü ve 425 Nm tork üretiyor. Tamamen elektrikli olarak 70 kilometre menzil sunabilen otomobil, 7 ileri vitesli otomatik bir şanzıman ile eşleştirildi ve ülkemize 4x2 çekiş sistemi ile girdi.