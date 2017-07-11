Öğrencilere Müjde: LYS 2017 Sonuçları Açıklandı!

Üniversite öğrencilerinin 2017 yılında girmiş oldukları Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) sonuçları açıklandı.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin YGS sonuçları, geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. ÖSYM'nin verdiği tarihe göre LYS 2017'nin sonuçları bugün 23.59'a kadar açıklanması bekleniyordu. Geçtiğimiz senelerde LYS sonuçlarının öğleden sonra açıklandığını gördük ancak bu sene 23.59'da açıklanacak ibaresi, öğrencilerin aklını karıştırdı.

Henüz birkaç dakika önce, öğrencilerin büyük bir merakla bekledikleri Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) sonuçları açıklandı.

Sistem bu dakikalarda biraz yoğun olabilir ve herkes aynı anda bakmak istediği için, muhtemelen herkesin isteği aynı anda gerçekleşmeyebilir. Ancak aşağıdaki linkten sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

LYS 2017 sonucunuzu öğrenmek ve ÖSYM'ye giriş yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.