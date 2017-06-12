Üniversiteye girebilmek adına 839 bin adayın başvurduğu LYS1’deki ilginç bir soru, sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu.

YS’nin en geniş katılımcısı olan LYS-1, geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti ve öğrenciler, 135 dakikada toplam 80 matematik (ve geometri) sorusunu çözmeye çalıştılar. Bu yıl ilk kez matematik ve geometri sorularının tek bir testte hazırlandığı sınavda öğrencilerin kafasını en çok karıştıran soru ise başrolde Pelin’in yer aldığı hesap makinesinin 3 tuşu bozuk olan olasılık sorusu oldu.



Bu soru üzerine Twitter’dan gelen en eğlenceli yorumları paylaşalım istedik