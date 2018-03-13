Apple'ın orijinal takvim uygulamasının gelişmiş versiyonu olduğunu iddia eden bir uygulama, kullanıcıların izni dışında kripto para madenciliği yaptığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Mac App Store’da yer alan Calendar 2 adlı uygulama, kağıt üzerinde Apple’ın orijinal takvim uygulamasının ‘gelişmiş’ bir versiyonu olarak görünüyor. Fakat görünüşe göre uygulamanın en ‘gelişmiş’ özelliği, kullanıcıların isteği dışında kripto para madenciliği gerçekleştiriyor olması.

Mac App Store’da kullanıcıların premium özelliklere erişmesi için para ödemesi yerine kripto para madenciliğine izin vermesini talep eden bazı uygulamalar bulunuyor. Fakat Calendar 2, kötü niyetli olarak kripto para madenciliği yapan bilinen tek uygulama ve bu nedenle uygulama mağazada 5 üzerinden sadece 2 puan almış durumda.

Calendar 2 uygulamasını kullanan bir Mac kullanıcısı, Twitter üzerinden paylaştığı yazısında uygulamayı bulup silene kadar uygulamanın CPU’yu %200 performansla adeta yiyip bitirdiğini söyledi. Apple’ın uygulamalar için kripto madenciliğini yasaklayan bir kuralı bulunmuyor. Bu nedenle uygulama uzun süre App Store’da varlığını sürdürmeye devam etti.

Fakat asıl sorun şu ki uygulamadaki bir hata nedeni ile kullanıcılar kripto para madenciliğini devre dışı bırakamıyorlar ve daha da kötüsü uygulama, madenciliğin çok üzerinde CPU sömürüyor. Uygulamanın geliştiricisi Qbix, bu hataları düzeltmek için çalıştığını açıkladıktan kısa süre sonra uygulama App Store’dan kaldırıldı. Fakat uygulamayı Apple mı kaldırdı yoksa Qbix mi geri çekti, şu an için bilinmiyor.