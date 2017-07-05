Yakın zamanda Apple WWDC 2017'de duyurulan yeni Mac işletim sistemi 'High Sierra'nın beta versiyonu çıktı. Henüz nihai aşamaya gelmemiş olan işletim sisteminde bazı aksaklıklar olabilir.

Son teknolojiyi takip edenlerdenseniz, macOS’un son versiyonunun yüklemeye hazır olduğunu belirtelim. Tabii henüz beta versiyonu olduğu için nihai ve kararlı sürüm değil.

Apple bu işletim sistemini sadece yedek bir cihaza yüklemenizi tavsiye ediyor. Böylece bir hata olursa, makineniz zarar görmüş olur. Aynı zamanda mevcut macOS versiyonu için hazırlanmış olan 'kurulum sihirbazını' da kaydetmeniz menfaatinize olacaktır. Böylece yolunda gitmeyen bir şeyler olursa, sistemi tekrar geri yükleyebilirsiniz.

Evet, kuruluma hazır olduğunu düşünenler, tam olarak buraya tıkladıktan sonra, ‘Sign Up’ butonuna tıklayarak Apple kimlikleriyle giriş yapabilirler. İşlemi tamamladıktan sonra hesabınızla ilişkili tüm Apple cihazları (Mac, iPhone, Apple TV) uygun işletim sistemine ait ‘Yazılım Güncellemesi’ni normal şekilde indirebileceklerdir.

Mac cihazınızda Apple>Yazılım Güncelleme (Software Update) bölümüne giderek Mac App Store’u açın ve güncellemeleri kontrol edin. Böylece ‘High Sierra’ yüklemesi başlayacaktır. Kurulum sihirbazı kurulum sürecinde size yol gösterecektir.

Önemli: High Sierra’yı yüklemeye başlamadan önce ‘Yedekleme’ yaparsanız, önemli verilerinizi kaybetmemiş olursunuz.

Bu adımları takip ederek High Sierra’nın ilk kullanıcılarından olma şansını kazanmış oldunuz. Tebrikler!

Bununla birlikte henüz beta versiyonu olduğu için bir takım sorunların olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Sorunları Apple’a bildirerek, geliştirmeler konusunda onlara yardımcı olabilirsiniz.

Ve tabii her zaman olduğu gibi High Sierra sistemini kurarken ve kullanım esnasındaki deneyimlerinizi bizlerle paylaşırsanız, seviniriz. Yapılan her paylaşım, diğer kullanıcılar için yol gösterici mahiyette olacaktır.