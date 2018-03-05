Mac'inizi Daha Hızlı Bir Şekilde Nasıl Güncellersiniz?

Yazılım güncellemeleri çoğu zaman bazı sorunların çözümü olabilir. Sorun olmadığı zaman, sorunlar da çıkarabilir. Bu yazımızızda ise, Mac'imizi nasıl daha hızlı güncelleyebiliriz, bunu ele aldık.

Mac'inizin güncelleme zamanı geldiğinde, genellikle güncellemek için uygun bir vakit bulmakta zorluk yaşarız. Her ne kadar devre dışı bırakabilsek de, sürekli gelen güncelleme bildirimi rahatsızlık verecek boyuta ulaşabiliyor. App Store ve sıkıcı arayüzü için beklemekten bıktıysanız, yazımıza bir göz atın.

MacRumors tarafından özetlenen bu güncelleme yöntemi, Mac'inizin güncellemeleri nasıl karşıdan yüklediğini değiştirmek için Terminal uygulamasını kullanmayı içerir. Bu yöntem, App Store'daki üçüncü parti uygulamaları güncelleyemez; ayrıca Xcode gibi Mac'inize indirdiğiniz Apple uygulamalarına da etki etmiyor. İşletim sisteminizi macOS'un en son desteklenen sürümüyle ve macOS'ta bulunan uygulamalarla birlikte güncelleyecektir.

MacOS'a mevcut güncellemelerini aratmak için Terminal'de "softwareupdate -l" komutunu girin. Varsa, güncelleme komut satırında, kurulum seçeneğiyle birlikte görüntülenir. Benzer şekilde yine Terminal'e "softwareupdate -i -a" yazarak, Terminal'in çalışmalarını arka planda yapmasına izin verip, işlerinizi hallettiğiniz sırada, her güncellemeyi bir seferde yükleyebilirsiniz. Terminal, indirilen güncellemeleri indirip yüklemeyi tamamladığında, bilgisayarınızı manuel olarak yeniden başlatmanız gerekir.

Zamandan sağladığınız kazanç, Mac'inizin yaşı veya güncelleme boyutu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterse de, App Store'u atlamak yalnızca güncelleme hızını arttırmakla kalmayıp aynı zamanda ilerleme çubuğuna takılıp gözlerinizi yorulmaktan kurtarıyor.