Mac’te oyun hayatı bitti. Şu an itibariyle Steam’de MacOS için yayınlanan 4.500 oyun var sadece. Sıfırdan fazla bu rakam ama, kıyaslama yapacak olursak, bu yıl Steam’e gelecek olan PC oyunlarının sayısı kadar.

Apple’ın iOS platformunda oyun oynayanların sayısında artış sürerken, MacOS’te durumlar pek iyi değil. Fakat zaten Mac’te oyun oynamak için bir neden olmamıştı bugüne değin. Hayatlarının geri kalan kısmında bilgisayarlarında oyun da oynayabilmeyi dileyenler için bir hayalden öte değildi.

Bununla birlikte Apple, geçtiğimiz birkaç yıl süresince Metal adını verdiği grafik API’sini, DirectX ve OpenGL’e rakip olacak oranda geliştirdi. iOS’e özel olarak çıkmıştı fakat, Metal’in en son versiyonu (Metal 2) şu anda MacOS High Sierra’nın her kopyasında bulunuyor. Daha sonra Mac oyunculuğuna dair münakaşalar yayılmaya başladı. Metal 2, Mac oyunculuğunun yeni bir çağını mı başlatacaktı? Apple önemli kaynakları ortaya koyarak, oyuncuları mutlu mu edecekti?

Maalesef cevaplar hala hayır, hayır. Mac’te oyunuluk hala ölü durumda. Peki neden?

İlk şüphelimiz OpenGL

Steam istatistiklerinin gösterdiğine göre Windows, oyuncuların her zaman için tercihleri olagelmiş. Dünya’daki tüm Mac sahiplerinin hepsi de oyuncu olmuş olsalar bile (toplamda 100 milyon kadar), aktif Windows 10 kullanıcılarının oluşturduğu potansiyel kitleye göre oldukça küçük bir kitleye denk gelir.

OpenGL, Microsoft’un DirectX’i gibi kuruma ya da kişiye özel bir API değil. Windows, MacOS ve Linux üzerinde çalışan, açık kaynaklı bir grafik platformu. İş görüyor ama DirectX kadar yüksek performans sergilemiyor çünkü MacOS’in ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılayacak kadar donanımlı değil, DirectX’in Windows’a sunduğu kadar.

Daha da kötüsü, MacOS son çıkan OpenGL versiyonuyla da uyumlu değil. MacOS 2010 yılında yayınlanan 4.1 versiyonunu kullanıyor. Son versiyon olan 4.6 ise 2017 yılında çıkmıştı. Apple geliştiricileri Metal kullanmaya zorluyor ama işin ucu oyunculara dokunuyor.

İkinci Şüpheli DirectX

DirectX, Microsoft’un on yıllardan beri geliştirmekte olduğu API’lerin birikimine sahip. Bu API’ler, geliştiricilerin yaptıkları oyunları ve uygulamaları Windows dünyasına taşımalarına yardımcı oluyor. Grafik işlemlerin tüm ağır yükünü taşıyan bir parçası Windows’un. Bu nedenle de oyuncuların ve geliştiricilerin Windows bilgisayarlara üşüşmelerini sağlıyor.

Çözünürlük seviyesi 1.620 x 1.050 olduğunda ve tüm ayarlar orta seviyeye ayarlandığında, MacOS’te33 fps’lik sürekli bir hızı yakalayabiliyorsunuz. Söz konusu test, AMD Radeon Pro 455 ekran kartı kullanılan 15 inç MacBook Pro’da gerçekleştirilmiş.

OpenGL’le karşılaştırıldığında örneğin Civilization VI’da belirgin bir kazanım olduğunu görüyoruz. Demek ki Metal, açık şekilde üstünlük kazanıyor OpenGL’e karşı.

Fakat aynı ayarlarda Windows 10’da 75FPS’lik bir oran elde ediliyor. Yani MacOS’in 2 katı. Tüm bu testler aynı makinede gerçekleştiriliyor. Sonuçlara göre Windows 10’da çalışmanız halinde iki kat daha fazla çerçeve oranı elde ediyorsunuz. Tabii bu da ancak donanımınızı güçlendirmeniz sonrasında elde edebileceğiniz bir artış anlamına geliyor.

Üçüncü Şüpheli Bootcamp

Bildiğiniz üzere Windows 10’u Mac’te çalıştırmanın en hızlı ve kestirme yolu, Boot Camp kullanmaktır. Windows yükleme işi bir kereliğine yaklaşık bir saat kadar süren bir işlemdir. Sonuç itibariyle oyunları daha iyi çalıştıran, ilk çıktıklarında erişme imkanı sunan bir platforma kavuşmuş olursunuz. Her ne kadar Metal, performans anlamında DirectX’i yakalamış olsa da, yeni çıkan oyunları oynamak için günler, hatta aylar beklemek zorunda kalmamak da oldukça önemli bir kazanç.

Performans farkları ve yayın tarihi problemleri ile Apple, geliştirici ya da oyunculara MacOS’i oyun oynamak için kullanma noktasında sıfır neden sunuyor. Fakat bu böyle olmamalıydı. Sırf oyun oynamak için koca hard diskin bir bölümü başka bir işletim sistemi tarafından işgal edilmemeliydi.

Suçluyu bulduk

Metal, profesyoneller ve iOS oyunları için işlemciye neredeyse doğrudan diyebileceğimiz bir erişim imkanı sunacak yapıya sahip. Fakat, DirectX’le rekabet noktasında oldukça zayıf kalıyor. Meselenin gölgede kalan taraflarından en önemlisi bu faktör. İkinci şüpheli ise Boot Camp. MacOS’in kötü oyun performansı nedeniyle Mac bilgisayarları üzerinde Windows kuran bir topluluğun oluşmasına neden oldu. Apple, Boot Camp’in kullanımını azaltmaya yönelik en küçük bir adım bile atmıyor. Bilakis, daha da makul bir seçenek haline dönüştürüyor.

Tüm bunları bir araya getirdiğimizde görüyoruz ki suçlu, Apple’ın bizatihi kendisi! Şüphesiz iOS oyunları MacOS’te sıklıkla yer alıyorlar. Steam’de de bir çok MacOS oyunları var ama daha önce dile getirdiğimiz sorunlar (düşük performans ve Windows’a kolay erişim), MacOS’te oyunculuğa karşı güçlü bir argüman sunuyorlar.

Tüm bunlar Apple’ın Mac üzerinde oyun oynama işini kaale almadığını, bundan sonra da almayacağını gösteriyor. MacOS’te oyunculuğun ölmesiyle ilgili bir çok neden var ama, işin asıl sorumlusu, Apple’ın kendisi.