MAC’lerde Kullanabileceğiniz En Başarılı 5 PDF Uygulaması!

MAC bilgisayarlarda kullanabileceğiniz birbirinden başarılı 5 PDF uygulamasını sizler için listeledik.

Gerek okul, gerekse de iş hayatında her zaman kullandığımız formatlardan biri olan PDF’leri açmak, bazı zamanlar pek de kolay olmuyor. Bir PDF’yi okuma işlemini tarayıcılardan dahi yapabiliyor olsak da, iş düzenleme ve yeni bir PDF dosyası açmaya geldiğinde sıkıntı yaratabiliyor. Bugün sizlere 2018’de MAC bilgisayarlar için kullanabileceğiniz en iyi 5 PDF editörünü sunacağız. Eğer bu liste hoşunuza giderse, yakın bir zamanda aynı listenin Windows tarafı için de bir liste hazırlayabiliriz. Ayrıca, buraya tıklayarak en iyi 10 Windows PDF editörüne ulaşabilirsiniz.

PDFelement 6 for Mac, PDFelement tarafından geliştirilen ve PDF dosyalarını çözümlemek için geliştirilen bir programdır. Düzenleme, oluşturma, dönüştürme, açıklama, parola koruması ve imzalama gibi özellikleri sunan PDFelement 6, kolay arayüzü sayesinde PDF dünyasıyla yeni tanışanları bile mutlu edebilir. Genelde Microsoft Word gibi editörleri tercih eden kişiler için en ideal PDF uygulamalarından biri olan PDFelement 6, sıfırdan PDF’ler oluşturmanızı ve tıpkı Word belgesinde olduğu gibi kolay bir şekilde düzenlemenizi sağlar.

Word, Excel ve PowerPoint Dosyalarını Yükleyebilirsiniz

Uygulama, PDF dosyaları dışında Word, Excel ve PowerPoint gibi dosyaları yüklemenizi ve bunlar üzerinden rahatlıkla işlemler yapabilmenizi sağlar. Bu sayede bir dosyayı bir yerden başka bir yere transfer etmekle uğraşmadan tek bir uygulamayla işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Eğer denemek isterseniz, PDFelement 6’nın iOS sürümüne ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Mac kullanıcılarının bu hizmetten yararlanabilmesi için bir defaya mahsus ücret ödemesi gerekiyor.

PDFelement 6’yı kısaca tanıyalım;

Ana sayfa, PDFelement’in çeşitli özelliklerine hızlı erişim sağlar. Bu hızlı erişim sayesinde tüm dosyalarınıza erişebilir ve uygulamanın birbirinden yararlı özelliklerini kullanabilirsiniz.

PDFelement 6’da bulunan araçlarla, siz de basit bir şekilde belgelerinizi düzenleyebilirsiniz. Her sayfayı en etkin şekilde kullanıp özel görsellerle destekleyebilirsiniz.

PDFelement, düzenleme modunda metin ve görselleri değiştirmenize izin verir. Satır ve paragraf düzenleme özelliğini kullanarak orijinal belgenin üzerine kendi düzenlemenizi geçebilirsiniz.

Sayfa düzenleme ekranı, bir belgedeki sayfaları taşımanıza, yeni sayfalar eklemenize veya artık gereksinim duymadığınız sayfaları silmenize olanak tanır.

Metinleri vurgulamak, ek özellikleri ile başarılı sunumlar yapmanıza olanak tanır.

Oluşturduğunuz belgenin önemi yüksekse PDF doyasına bir şifreleme koyabilir, bu sayede sizin dışınızda bir kimsenin bu dosyaya erişimini engelleyebilirsiniz. Görüntüleme ve düzenleme için ayrı şifreler atayarak, dosyaları gönderdiğiniz kişilere gerekli izinleri sağlamış olursunuz.

PDFelement 6; Word, pages, ePub ve çok sayıda belgeyi açabilir. Ayrıca bu belgeleri kolaylıkla sosyal medyada paylaşabilir bir hale sokabilirsiniz. Bir PDF editöründen isteyeceğiniz hemen hemen her şeye sahip olan PDFelement 6’ya bir kez olmak şartıyla 59,95 dolar ücret ödüyorsunuz.

Adobe Acrobat DC

PDF dosya düzenini icat eden bir şirketin, haliyle bu konuda detaylı bir uygulaması da olur. Pek çok profesyonel çalışma için kullanılan Adobe Acrobat DC, PDF dosyalarınızı düzenlemek için güzel bir tercih, ancak hem fiyatının çok yüksek olması hem de uygulamanın çok şişkin olması, işlemlerinizi yaparken yavaş kalmanızı sağlayabiliyor. Bir PDF'in üzerinde imzanızın bulunması gerekiyorsa, Acrobat DC sizin için güzel bir alternatif olabilir.

Uygulama güzel olsa da PDFelement 6’ya göre daha pahalı. Aylık ödeme sistemi ile ilerleyen uygulama, aylık 21,5 dolar ücret istiyor. Uygulama her yönü ile işlevsel ve bol özellikli olsa da, yıllık ücreti 258 doları bulabiliyor. Bu yüzden pek çok kişi ve firmalar Adobe Acrobat DC’den uzak duruyorlar. Ayrıca, PDFelement 6’da olduğu kadar kolay kullanılabilir değil. Adobe Acrobat DC’yi kullanmak için, Adobe’un diğer uygulamalarında olduğu gibi gizli saklı köşelerde saklanan özellikleri öğrenmeniz gerekiyor.

PDFelement 6 sizin için yeterli olmuyorsa, normal sürümden daha pahalı olan Pro sürümüne şans verebilirsiniz. PDFelement 6 Pro, metin düzenleme, resim ekleme gibi özelliklerde, normal sürümü ile aynı özelliklere sahip, ancak Word, Excel veya diğer Office uygulamalarında oluşturulan dosyaları, otomatik olarak PDF formlarına dönüştürmeyi sağlar. Ayrıca Pro sürümünde .rtf ve .txt metin dosyaları da dahil olmak üzere her tür dosya türünden PDF’ler oluşturabilirsiniz.

Eğer PDFelement 6 Pro’yu şirket adına toplu bir şekilde satın almak istiyorsanız, çeşitli indirimler yapılıyor. Pro sürümünde gizli bilgileri ve PDF/A dosya kaydetme modu bulunuyor. Bu mod sayesinde belge, sonradan görüntülenip düzenlense bile orijinal biçimini korumaya devam ediyor. Bu özellik, genel olarak hukuksal alanlarda yararlı olabiliyor.

PDFelement 6 Pro’yu Kısaca Tanıyalım;

Batch İşlemi

PDFelement 6 Pro, PDF’leri dönüştürme, veri ayıklama, numaralandırma, filigran, baskı dosyları vb. eylemleri toplu bir şekilde yapmanıza olanak tanır.

Gelişmiş OCR Özelliği

OCR özelliği, kağıt belgelerini 25’ten fazla dilde tamamen düzenlenebilir, seçilebilir ve aranabilir bir şekilde tarayarak PDF dosyası haline çevirebilir.

Daha iyi Form Tanıma ve Toplu Veri Çıkarma

Tek bir tıklamayla doldurulamayan formları doldurarak düzenlenebilir PDF’lere dönüştürebilirsiniz. Ayrıca yüzlerce eş formu tek bir Excel sayfasına da dönüştürebilirsiniz.

Toplu formlar çıkarmanızı sağlayan PDFelement 6 Pro’yu satın almak için bir defaya mahsus 99,5 dolarlık bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu listede ve muhtemelen dünya üzerindeki tüm PDF editörleri arasında en çok detay sunan uygulama PDFelement 6 Pro gibi duruyor.

PDF Expert

PDF Expert, iOS’ta PDF işleminde lider olan Readdle’ın MAC’de premium olarak satılan uygulaması. Adobe Acrobat DC’nin aksine tek seferlik ödemeyle kullanabileceğiniz bu uygulama, MAC cihazlarınızda yalnızca düzenleme değil, okuma alanında da bir takım özellikler sunuyor. Örneğin gün, gece ve sepya filtreleri arasından seçim yaparak bir şeyler okurken gözünüzü dinlendirebilirsiniz.

PDF Expert, bir Mac cihazında metin düzenlerken yazı tipini, boyutunu ve opaklığını otomatik olarak algılar ve bu sayede herhangi bir metni bu şekilde değiştirebilir. PDF Expert’i diğer editörlerde olduğu gibi imza için de kullanabilirsiniz.

Düzenlediğiniz PDF’leri Dropbox ve Google Drive gibi her türlü bulut depolama alanına yükleyebilir ve buradan çalışmalarınızı başka kişilere iletebilirsiniz. Son derece güzel bir arayüze sahip olan PSD Expert, PDFelement 6 kadar detaylı olmasa da güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Eğer PDF Expert satın almak istiyorsanız, 59,99 dolar ücret ödemeniz gerekiyor.

Preview

Preview, her Apple Mac cihazı ile birlikte gelen bir uygulamadır. PDF’leri görüntülemek için kullanılan uygulama, gerektiğinde düzenleme için de kullanılabilir. Düzenleme işlevleri bu listedeki diğer uygulamalar kadar geniş olmasa da, basit işlemlerinizin üstesinden rahatlıkla gelmenizi sağlayacaktır. Uygulamanın ücretsiz olması diğer uygulamara karşı birkaç adım öne çıkmasını sağlasa da, bu işi profesyonel olarak yapacak kişilerin yanında yetersiz kalmasına sebep oluyor.