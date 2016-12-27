Mac'lerde ve iOS Cihazlarda Ekran Paylaşımı Yapmanın Yolları

Karşınızdaki kişi bir Mac bilgisayara sahipse ekran paylaşımı yapmak çok kolaydır. Bu yazımızda size Mac ve iOS cihazlarda nasıl ekran paylaşımı yapabileceğinizi anlatıyoruz.

İnsanların teknolojik cihazlarla ilgili problem yaşadıklarında en sık yaptıkları şeylerden biri, bu işlerden anlayan bir yakınını aramaktır. Neden bahsettiğimi anladığınıza eminim. Çünkü hiçkimse olmazsa, anneniz, babanız ya da dedeniz böyle bir durumu yaşamanıza neden olmuştur. Ancak o kişinin yanında olmadığınızda teknolojik cihazlarla ilgili bazı problemleri konuşarak ya da yazarak çözmek çok zordur. Böyle bir durumda en güzel yöntem, karşıdakinin cihazına erişerek sorunu kendinizin halletmesidir. Yani başka bir deyişle ekran paylaşımı yapmaktan bahsediyoruz.

Ekran paylaşımı yapmanın en kolay yolu, karşınızdaki kişinin Mac sahibi olmasıdır. Mac, iPhone, iPad ve iPod’larla herhangi bir üçüncü taraf yazılım kullanmadan ekran paylaşımı yapmanın birkaç farklı yolu vardır.

Mac’ten Mac’e Ekran Paylaşımı

Öncelikle Sistem Tercihleri’nden Paylaşım’a girerek Ekran Paylaşımı kutucuğunun işaretli olup olmadığını kontrol edin.

Sistem üzerinden Ekran Paylaşımı bölümüne girin ve başlatın.

Karşınıza ekranını görmek istediğiniz kişinin Apple ID’sini girmeniz gereken bir kutu gelecek.

Sonra karşı tarafa onların ekranını görmek istediğinize dair bir bildirim gidecek.

Daha sonra karşı tarafa ekranı sadece görüntülemek mi yoksa kontrol etmek mi istediğinize dair seçenekler sunulacak ve ekranı kontrol etme seçimini yaptıktan sonra işlem tamamlanacak.

Messages

MacOS’te ekran paylaşımının kolay yollarından biri Messages uygulamasını kullanmaktır. Messages uygulamasında herhangi bir kişiyle konuşurken ekranın sağ üst köşesinde yer Ayrıntılar seçeneğine tıkladığınızda çıkan ekranda “Ekranımı paylaşmak için davet et” ve “Ekranını paylaşmasını iste” seçenekleri çıkar.

Daha sonra onlar da yukarıda bahsetmiş olduğum gibi, ekranı sadece görüntülemek mi yoksa kontrol etmek mi istediğinize dair bir bildirim alacak ve burada ekranı kontrol etme seçeneğini tıklayıp kabul ettikten sonra işlem tamamlanacak.

iOS Cihazlardan Mac’e Ekran Paylaşımı

Apple, MacOS’in Yosimite sürümüyle birlikte, QuickTime Player’a ekran kaydı yapmayı sağlayan bir özellik ekledi. Bu özellikle birlikte Ekran Paylaşımı Mac uygulamasını kullandığınızda, iki tarafın da Mac’ler olduğu sürece karşı tarafın iOS cihazının ekranını görebilirsiniz.

Öncelikle bir ekran paylaşımı oturumu başlatın ve karşı tarafın iOS cihazını Mac’ine bağlamasını sağlayın.

QuickTime Player’ı açıp Dosya sekmesinden Yeni Film Kaydı seçeneğini seçin.