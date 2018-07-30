Apple'ın fiyatıyla dudak uçuklatan kablosuz kulaklığı AirPods için Mac'te özelleştirme ayarlarını sizler için hazırladık.

Apple, Airpods kablosuz kulaklığı piyasaya sürdüğünde kullanıcıların tasarım anlamında memnun kalmadığı bir üründü. Özellikle kulağa takıldığında sürekli düşme hissi yaratması kullanıcılardan ilk eksi puan almasına neden oldu. Bunun yanında ses kalitesi anlamında çok beğenilen Airpods, şarj noktasında da beğeni kazandı. Fakat kulaklığın fiyatı nedeniyle de çok eleştirildiğini söyleyelim. Yaklaşık 990 TL olan Airpods, bir kulaklık için beklentinin üzerinde bir fiyatla Apple hayranlarının karşısına çıktı.

Ürünün sadece olumsuz yönleri yok tabiki. Ürünü alıp paketinden çıkardığınız anda telefonunuza bağlanıyor ve müzik dinlemeye başlıyorsunuz. Ayrıca Mac, Apple Tv, Apple Watch, iPad cihazlarınıza da kulaklığınızı bağlayabilme şansınız var. Fakat cihazlarınızdan 10 metre uzaklığa kadar gidebileceğinizi, bu sınırı aştığınızda rahatsız edici cızırtılar duyduğunuzu söyleyelim.

Apple, AirPods kulaklıkları piyasaya sürdükten yaklaşık sekiz ay sonra özelleştirme seçeneklerini geliştirdi. Eğer kablosuz kulaklıklarınızı hem iOS cihazlarınızda hem de Mac'inizde kullanmak istiyorsanız, MacOS'taki ayarlara göz atmanız iyi olabilir. Özellikle şunu söylemekte fayda var; Mac'te seçtiğiniz AirPods ayarları her bağlandığınızda sabit kalır ve diğer iOS cihazlarınızdaki ayarlardan bağımsızdır.

Mac'te AirPods Ayarları Nasıl Özelleştirilir

Sistem Tercihlerini Açın Bluetooth'a Tıklayın AirPods kulaklıklarınızın Mac'inize bağlı olduğundan emin olun Seçenekler'i tıklayın ve ayarlarınızı özelleştirin

Bluetooth ayarları için alternatif olarak menü çubuğundaki simgesine tıklayıp Bluetooth Tercihleri'ni seçebilirsiniz.