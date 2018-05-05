Mac Üzerinde Nvidia eGPU Çalıştırmak Artık Mümkün!

Mac üzerinde harici Nvidia ekran kartı çalıştırmak artık mümkün. Apple tarafından henüz desteklenmeyen bu olay, Mac cihazınıza harici ekran kartı bağlamak istediğinizde AMD kullanma zorunluluğunuzu ortadan kaldırıyor.

Mac kullanıcıları için harici Nvidia ekran kartı kullanmak artık hayal değil. Bugüne kadar Apple sadece AMD ekran kartları için eGPU desteği vermekteydi, hâlen de öyle. Ancak eGPU.io geliştiricileri, Mac üzerinde harici Nvidia ekran kartı çalıştırmayı başardı. Sonuçlar ise oldukça tatmin edici.

Üstelik MacOS kullanıcılarının artık GTX 1070, 1080 ve 1080 Ti gibi ekran kartlarını kullanabileceği anlamına gelen bu gelişme, sadece Thunderbolt 3 destekli cihazlarla sınırlı kalmamış. Thunderbolt 2 destekli, yani daha eski Mac modellerinde de harici olarak Nvidia ekran kartı çalıştırmak artık mümkün. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız, 9to5Mac ekibinin hazırladığı detaylı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Komut penceresinde adımları izleyerek Mac'inize kolayca Nvidia eGPU desteğini getirebileceğiniz script, henüz alfa sürecinde. Bu sebepten dolayı bazı sorunlar yaşatması muhtemel olan yöntemi, Terminal penceresine aşina değilseniz denememenizi öneririz.

OpenGL testlerine baktığımızda, Pascal tabanlı kartların AMD modellerinden daha iyi iş çıkardığını görüyoruz. Pascal mimarisinin en zayıf ekran kartlarından biri olan GTX 1050 Ti bile, sentetik OpenGL testlerinde RX 580'den daha yüksek not almayı başarmış. GTX 1050 Ti, 5000 liraya yakın bir fiyatlandırmaya sahip olan AMD RX Vega 64 kartına ise oldukça yaklaşmış.

Heaven ve Valley testlerinde Ultra/1080p ayarlarında kusursuz bir sonuç çıkaran 1050 Ti; 1080 ve 1080 Ti gibi kartların Mac + eGPU kombinasyonuyla nasıl işler başarabileceğini ortaya koyuyor.

GTX 1050 Ti, AMD'nin elinin en güçlü olduğu alanlardan biri olan OpenCL testlerinde ise RX 580 ve Vega 64'ün gerisinde kaldı. 1070 ve 1080 gibi daha üst seviye kartların daha iyi bir performans sunacağı ise şüphesiz.

'eGPU Enabler' adındaki bu script, eGPU kurulumlarını özelleştirmek için sunduğu birçok seçeneğin yanı sıra; Mac cihazlara Nvidia desteği getirmesiyle gönülleri fethetti. Thunderbolt 2 girişine sahip cihazlara bile bu imkanı getiren script, Mac kullanıp aynı zamanda oyun oynamak isteyenlerin yüzünü güldürdü. Apple'ın eGPU desteğini sadece Thunderbolt 3 destekli cihazlar ve AMD ekran kartları için sunduğunu düşündüğümüzde bu harika bir gelişme.