Telefonları ile ön plana çıkan Xiaomi serisi, Macbook Air'e rakip olan Xiaomi Air laptoplarında kısa süreliğine indirime gitti.

Çin’deki teknoloji firmalarının çok hızlı geliştiğini biliyoruz. Günümüzde daha çok Samsung, Apple gibi telefon üreticileri tanınmasına rağmen, Xiaomi gibi Çinli üreticiler de son derece sağlam cihazlar çıkarabiliyorlar. Genelde Xiaomi’yi mobil telefonlarıyla tanıyoruz, ancak yaptıkları tek iyi şey telefon değil. Xiaomi’nin elinden çıkan ve yine herkesin beğenisini kazanan Xiaomi Air 12 ve Xiaomi Air 13 laptoplar, ince ve zarif tasarımının yanında sağlam performanslarıyla herkesin beğenisini kazanacak.

Xiaomi’nin bu bilgisayarları, küçük boyutları ile ofis ve okul ihtiyaçlarınızı karşılamaya yarıyor. Çok yüksek fiyatlara satılan MacBook Air’e kafa tutan Xiaomi Air serisi, 12.5 ve 13.3 inç boyutlarında iki farklı modelle çıkıyor. Yaklaşık 1-1,3 kg olan ağırlıkları sayesinde her yere rahatlıkla götürebileceğiniz laptoplar, 2 adet USB ile bir adet USB Type-C girişi sunuyor.

Xiaomi Air 12

12.5 inç ekranı ile her yere götürebileceğiniz Xiaomi Air 12’de 7. nesil Intel Core m3-7Y30 işlemci yer alıyor. 4GB RAM ile birçok işleminizi aynı anda giderebileceğiniz bilgisayarda yer alan 128 GB SSD sayesinde yaptığınız bu işlemleri hızlıca saklayabileceksiniz. Xiaomi Air 12’ye hemen şimdi %19’luk indirimle 499,99 dolara(1,750 TL) Gearbest üzerinden sahip olabilirsiniz. Ülkemize ücretsiz bir şekilde gönderilebilen bilgisayarı hemen satın almak için buraya tıklayarak GearBest’in ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Air 13

Diğer Xiaomi modeline göre daha kaliteli özelliklerle birlikte çıkan bilgisayar, 13.3 inç IPS ekranı ile herkesi memnun edecek. Intel Core 6200u çift çekirdekli 2.3 GHz işlemcinin yer aldığı laptopta 8 GB RAM bulunuyor. 256 GB SSD ile tüm verilerinizi saklayabileceğiniz bilgisayarın diğer özellikleri, Xiaomi Air 12 ile hemen hemen aynı. Xiaomi Air 13’ü hemen şimdi %30’luk indirimle 683,99 dolara(2.380 TL) GearBest üzerinden satın alabilirsiniz. Diğer laptopta olduğu gibi ülkemize ücretsiz gönderim yapan GearBest’in ürün sayfasına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Not: Ürünler yurt dışından geldiği için şarj adaptörü konusunda sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden ürün gelinde ülkemize uygun bir adaptör almak gerekebilir.

Gearbest’e Nasıl Ulaşırım?

Tütün ve Alkol piyasası yüzünden erişime kapatılan Gearbest yakın zamanda yeniden erişime açılacak, ancak bu süreçte alışveriş mağazasına güvenli bir şekilde ulaşmanız için üç yöntem söyleyeceğiz.

3

Mobil Uygulama

Telefonlarınıza indireceğiniz Gearbest uygulamasıyla rahatlıkla alışverişlere devam edebilirsiniz. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için bulunan uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“m.gearbest.com” Üzerinden Girin

Gearbest’in web sayfasına erişim kapalıysa, “www.” tagını silerek yerine “m.” yazıp doğrudan mobil uygulamaya girebilirsiniz.

Opera’dan VPN Aktif Etme

Opera tarayıcısını indirip kurduktan sonra, sol üste yer alan Opera ikonuna tıklayıp menüyü açarak ayarlar sekmesine tıklayın. Açılan sayfanın sol tarafında yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesine tıkladıktan sonra çıkan sayfada “VPN Etkinleştirin” yazısına tıklamanız yeterlidir.

Bu hamlelerden herhangi birini uygulayarak Gearbest’in web sayfasına ulaşabilir ve bilgisayarları satın alabilirsiniz.