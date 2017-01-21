MacBook Sürücülerinden Neden Bozuk Para Çıkıyor?

Eğer bir MacBook kullanıcısı iseniz dikkat; cihazınızın optik sürücüsünde bir bozuk para olabilir.

MacBook kullanıcıları, oldukça garip bir durum ile karşılaşmaya başladılar. Bilgisayarlarını bakım, onarım amacı ile açan kullanıcılar, optik sürücü kısmında enteresan bir şey ile karşılaşıyor; bozuk para.

Bilgisayarınızı ara ara açıp temizliyorsanız optik sürücünün içinde enteresan şeylere sizde mutlaka denk gelmişsinizdir. Fakat MacBook kullanıcılarının karşılaştığı durum epey garip. Çünkü bu durum sadece bir kullanıcıda değil, birkaç kullanıcıda yaşanmış.

SuperDrive optik sürücülerini statik elektrik ve tozdan koruyan, tamamen yalıtılmış plastik koruma kaplamalarının içinde bulunuyor. Yani optik sürücü üretildikten sonra bu bozuk paraları oraya koymanın bir imkanı yok. Söz konusu bozuk paralara, genellikle optik sürücünün diski çeviren motor bölümünün hemen altında rastlanmakta.

Olay ilk olarak 2010 yılında bir YouTuber tarafından ortaya çıkarılmıştı. Ardından çeşitli örnek vakalar, birkaç Reddit kullanıcısı tarafından gündeme taşınmıştı. İşin enteresan tarafı ise bulunan bozuk paraların birbileri ile aynı olmayışı. Yani bazı kullanıcılar 25 sent, 1 sent gibi ABD paraları bulurken, bazı kullanıcılar da Kanada doları bulmakta.

Üstelik söz konusu durum tek bir MacBook modelinde değil, SuperDrive bulunan herhangi bir modelde de geçerli oluyor.

Peki bu durumun sebebi ne?

Bozuk para ile ilgili olarak akıllara ilk gelen soru, "cihazın ısınmasına karşı alınan bir önlem olabilir mi?" şeklinde. Zira bozuk paraların bu tarz şeylere yaradığı yönünde bir şehir efsanesi mevcut. Hatta bizde bu efsaneyi bir ara denemiştik.

SuperDrive’ın yüksek gövde ısısı yüzünden zaman zaman deforme olup bozulduğu, bu deformasyonu engellemek için böyle pratik bir çözüm bulunduğu düşünülebilir. Fakat Apple'ın böyle ilkel ve sonucu kesin olmayan bir yönteme başvurması pek gerçekçi gelmiyor. Ayrıca durumun sadece bazı laptoplarda geçerli olması da bu teoriyi tamamen çürütüyor.

Bunun dışında bozuk paralar konusunda iki farklı düşünce var. Bunlardan ilki, iFixIt'ten Kyle Wiens tarafından ortaya atılmış. Wiens'e göre bu paraların sebebi, MacBook sahiplerinin dikkatsizce, yanlışlıkla ya da haberleri olmadan (çocuklar tarafından olabilir) optik sürücülere bozuk para koymaları. Sürücü tarafından çekilen bozuk paralar sıkışana kadar ilerlemeye devam ediyor ve kullanıcıların buldukları yerler de paraların son olarak sıkıştıkları yerler.

Bir diğer düşünce ise, bu durumun başta Reddit olmak üzere sosyal medyadaki çoğu troll tarafından ortaklaşa yürütülen bir şaka olduğu.

Sizce sebep ne? Ortada bizim bilmediğimiz, enteresan bir Apple sırrı mı var, yoksa tüm mevzu güzelce hazırlanmış bir şakadan mı ibaret?