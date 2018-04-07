MacBook’unuzu Daha Güvenli Kullanabilmeniz için Önerimiz Var

Bildiğiniz gibi güvenlik hepimiz için önemli bir unsur. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte tüm önemli bilgilerimizi, sahip olduğumuz elektronik cihazların içerisinde tutuyoruz. Bu bağlamda MacBook’unuzu ve bilgilerinizi koruyacak bir önerimiz var.

Güvenlik sorunları son günlere damgasını vuran en temel konu olsa da, insanlar her zaman sahip oldukları şeyleri koruma içgüdüsündeydiler. Bu kimi zaman eviniz, kimi zaman arabanız kimi zamanda sahip olduğunuz verileriniz olmuştu. Koruyacağınız çok fazla veri olunca da haliyle bunları tek bir yerde toplama ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Belki bilgisayarınız da bir dosya oluşturup şifrelerinizi, TC numaranızı, banka hesap numaralarınızı yazmak size iyi bir fikir gibi gelebilir. Ancak kişisel bilgisayarınızın başkası tarafından ele geçirilmesi sonucu, tüm bilgileriniz de isteğiniz dışında görülebilir.

Bilgisayarınızı muhtemelen bir açılış şifresi ile korumak, yeterince güvenilir gibi duruyor. Ancak tek bir şifrenin kırılması halinde istemeyeceğiniz durumlar oluşacaktır. Bu noktada sizlere verilerinizi en iyi şekilde koruyacağınız bir önerimiz var.

Hider 2 ile MacBook’unuzu gözünüz arkada kalmadan koruyabilirsiniz. Verilerinizi gizlemek ve şifrelemek bu program ile oldukça kolaydır. Hider 2 sayesinde, bilgisayarınızı dijital bir kasa olarak düşünebilirsiniz çünkü siz istemediğiniz takdir de bilgisayarınızı kimse erişemez.

Ultra Güvenli Veri Koruması

Hider 2, verilerinizi güvende ve sağlam tutmak için AES-256 şifreleme kullanır. Dosyalarınızı anlaşılmaz bir metin dizesi haline dönüştürerek kullanan uygulama sayesinde kimse bunu anlamdıramaz. Ne kadar güvenli olduğunu merak ediyorsanız, uygulama NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) onaylıdır.

Veri Organizasyonu

Hider 2 sadece dosyalarınızı korumakla kalmaz aynı zamanda onları bir düzen içerisine de sokar. Bu yüzden uygulamayı bir düzenleyici olarak da işlevsel olarak kullanabilirsiniz. Bulucu etiketleri ve uygulama içi not düzenleyicileri sayesinde aradığınız dosyaları rahatlıkla bulabilirsiniz.

7/24 Kullanılabilirlik

Verilerinizin oldukça iyi gizleniyor olması, onlara rahat erişemeyeceğiniz anlamına gelmez. Menü çubuğuna veya masaüstüne koyabileceğiniz uygulama sayesinde dosyalarınıza çok kısa süre içerisinde ulaşabilirsiniz.

siz bu uygulama hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bunun yerini alabilecek gelişmişlikte, ücretsiz uygulamalar da mevcut mu?