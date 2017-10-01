MacBook'lar Ciddi Güvenlik Açıklarına Sahip Olabilir!

Duo güvenlik şirketindeki uzmanların araştırmasına göre bazı MacBook'larda işletim sistemi güncellemelerinde sıkıntılar yaşanıyor.

Normal durumlarda kendi kendine güvenlik güncelleştirmelerini tamamlaması gereken MacBook laptopunuz, güvenlik uzmanlarının araştırmasına göre bu işlevi doğru şekilde yerine getiremiyor.

MacOS 10.13 High Sierra sahibi cihazlar artık haftalık olarak cihazın yazılımıyla ilgili kullanıcılarına uyarı gönderecekler. Pek çekici değil evet ama bu özellik tam olarak kötü niyetli hackerların cihazınıza erişmesini önlemek için gereken şey. Bu kişilerin iyi bilinen güvenlik açıklarını kullanarak cihazımıza erişmelerini engellemek için yapmamız gereken tek şey güncellemek, cihazımızı güncel tutmak zorundayız.

Güncellemeleri almak için tabiki ilk şart güncellemelerin doğru çalışması. Cuma günü Duo güvenlik şirketi tarafından yayınlanan rapora göre 73.000 MacBook arasından %4,2'lik kesim eski yazılım kullanıyor. Eski yazılıma sahip modellerin çoğu daha eski modeller ve hatta bunlardan bazıları en son fabrikadan çıkmadan önce güncellenmiş. Bu cihazlar buna rağmen almaları gereken yazılım güncellemesini göstermeyerek cihazınız güncel mesajı göstermekte.

Bir sebepten ötürü hatayla karşılaşıp başarısız sonuçlanan güncellemeler, hiç bir zaman fark edilmiyor ve cihaz bu güncellemeleri tekrar denemek için bir uyarı göstermiyor. Araştırma grubunun sadece MacBook'ları kullanması neden diye sorarasanız cevabı basit, tembellik. Windows cihazların her birinin üreticisinin farklılığı ve çalıştırması gereken son sürümü farklı olduğu için işler çok daha zor olacaktı. Apple'ın MacBook'lardaki her şeyi kontrol etmesi hangi cihazın hangi versiyonda olması gerektiğini kesin olarak bilmeye imkan sağlıyor.

Peki güncellemesi olmayan kullanıcılar ne yapmalı? Apple, High Sierra'nın öncesindeki iki işletim sistemine daha güncelleme göndermeye devam edecek ancak haftalık olarak kontrol edilmeyecek. Bu sebeple size tavsiyemiz her zaman son sürümü kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmeniz yönünde.