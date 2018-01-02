  • Super Mario 64'e Birinci Kişi Kamerası Özelliği Geldi!

Maceraya Dahil Olmaya Hazırlanın: Super Mario 64'e Birinci Kişi Kamerası Özelliği Geldi! (Video)

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Bir 'macera' oyununda kendinizi karaktere ne kadar yakınlaştırabilirseniz adrenalini de o kadar yüksek hissedersiniz. Bu durum, birinci kişi kamerası ile artık Super Mario 64'te mümkün.

Bir Nintendo ROM geliştiricisi olan Kaze Emanuar, Super Mario 64 oyuncularına tamamen farklı bir his sunmak için oyunda küçük bir değişikliğe gitti. Artık dilerseniz oyunu Super Mario’nun bakış açısı ile birinci kişi kamerasından oynayabiliyorsunuz.
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Merak edenler için Kaze Emanuar, Birinci Kişi Super Mario 64’ün nasıl bir oyun deneyimi sunduğunu bir YouTube videosu ile paylaştı. Artık Super Mario’ya yıllarca çektirdiğimiz eziyetleri bir de o'nun gözünden görebileceğiz.

Birinci Kişi Super Mario 64 başta başarılı bir iş gibi görünse de iş Super Mario’nun zıplama ve yuvarlanma hareketlerine geldiğinde ne yazık ki seviye geometrisi iyi ayarlanmadığından karakter adeta havaya koşuyormuş hissine kapılabilirsiniz.
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Kaze Emanuar daha önce gerçekleştirdiği tam özellikli Super Mario 64 projeleri ile Nintendo oyuncuları arasında oldukça ünlüdür. Eğer siz de birinci kişi kamerası ile Super Mario 64 deneyimini test etmek isterseniz, buraya tıklayarak indirme işlemini yapabilirsiniz.

Kaynak : https://www.theverge.com/2018/1/1/16838244/super-mario-64-first-person-mod-youtube
Etiketler: Super Mario 64
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