Machester Saldırısında Bir Kadın, Telefon Sayesinde Kurtuldu

Manchester'da yaşanan terör saldırısında bombanın patladığı alanda olan bir kadın, yüzüne isabet eden şarapnelden kullandığı iPhone'u sayesinde kurtuldu.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen terör saldırısında çoğu çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Airana Grande’nin konserinde düzenlenen saldırıda 46 yaşındaki Lisa Bridgett, bomba patlatıldığı sırada telefonunu kullanıyordu. Bridgett, parça tesirli bombadan çıkan ve üzerine doğru gelen metal somunlar ve cıvatalardan, o sırada kullandığı iPhone sayesinde kurtuldu.

Patlama sonucunda parmağı kopan Lisa’nın gelen somonlardan birisi telefondan sekerek burnuna isabet etti. Lisa Bridgett’in eşi Steven, fotoğrafları Facebook hesabından paylaştı ve eşinin çok şanslı olduğunu söyledi. Lisa da her şeye olumlu yönden bakıyor ve şanslı olduğunu hissediyor.

Şarapnel parçasının telefona çarpması yalnızca yön değişikliği değil, şarapnelin hızında da çok büyük bir yavaşlama sağladı. Sol orta parmağını kaybeden Lisa vücudunun farklı bölgelerinden birçok yara aldı, ancak yüzüne isabet edecek önemli parçayı telefon sayesinde bertaraf edebildi.

Terör eylemleri dünyaya zarar vermeye devam ediyor. Lisa Bridgett'ın hayatı telefonu sayesinde kurtulmuş olabilir, ancak onun kadar şanslı olmayan 22 insan terör yüzünden hayatını kaybetti. Üstelik bu insanların çok büyük bir kısmını çocuklar ve gençler oluşturuyor. Saldırıda 120 kişide yaralandı.