Amerikalı popüler şarkıcı Macklemore, büyük annesinin 100. doğum gününü kutlamak üzere California'da yeni bir şarkı klibi çekti.

Gerçek adı Benjamin Haggerty olan Macklemore, büyük annesi Helen'in 100. doğum gününü kutlamak üzerine onun yanına gitti ve yapılabilecek en güzel kutlama olarak onunla bir gün geçirdi.

Sürpriz bir şekilde California'ya gidip büyük annesini şaşırtan Macklemore, ona bugün ne istersen yapacağız diyerek klasik Cadillac'ıyla dışarı çıkardı. Önce birinin evine birlikte yumurta attılar ve ardından birlikte bir ayakkabı dükkanına giderek ayakkabı aldılar. Helen'in ayakkabıları beğenmemesi üzerine Macklemore bir ton para dökerek Yeezy Boost 350'den bir çift getirtti. Birlikte karaoke bara ve oyun salonuna giden torun-büyük anne ikilisi, günün sonunda evlerindeki sürprizi görmek için geri döndüler. Macklemore ve Skylar Grey'den çıkan Glorius parçasının klibi olacak olan bu günü alttan izleyebilirsiniz. Şarkının da oldukça güzel olduğunu söyleyelim.