MacPaw, Ukrayna'da Apple için yeni bir müze açtı. New York'ta kapanan müzenin ardından açık artırmaya hazırlanan tüm ürünleri satın alan MacPaw, birbirinden özel parçaları Ukrayna'da sergileyecek.

Öğrencilerin ve insanların turistik bir gezi yaptıklarında gittikleri yerin tarihini öğrenmeleri için muhteşem yerler olan müzeler, son yıllarda değişime uğruyor. Bilgisayar çağının çok eski olmadığını biliyoruz; ancak geçen her sene, bilgisayarları da emektar yapmaya devam ediyor.

Ukraynalı girişimciler bunun farkına vardı ve tamamıyla Apple'ın tarihine odaklı yeni bir müze açacağını duyurdu. MacPaw ismi ile açılacak müzenin CEO’su Olexandr Kosovan, ürünlerin parça parça satılmaya hazırlandığını, ancak satın alınmadan bütün hepsini satın aldığını belirtti. Bu parçalar, New York’taki Tekserve donanım müzesinin kapanması üzerine satılan ürünlerdi.

Koleksiyonda dikkat çeken muhteşem cihazlar bulunuyor. Apple’ın muhteşem tarihini gözler önüne seren MacPaw müzesinde, “Woz” baskısı, orijinal Mac, Apple III, ilk çıkan taşınabilir cihazlar gibi birçok ürün bulunuyor. Steve Jobs’un Apple’dan kovulduktan sonra geliştirdiği NeXT küpünü de bu müzede bulabilirsiniz. Bazı teknoloji firmalarının(Apple, IBM, Microsoft) müze olacak yaşa geldiğini görmek bile, yılların ne kadar çabuk geçtiğini görmemiz için yeterli.

MacPaw’ı ortaya çıkartan kişiler, daha önce Setapp, Hider 2, CleanMyMac 3 ve Duplicate file Manager Gemini 2 gibi uygulamalarla tanınıyorlardı. Ukrayna’da açılan müzeyi kıskanmadım dersem yalan olur. Böyle bir müzenin ülkemizde açılmasını ve bilgisayar tarihinin bugünlere gelirken yaşadığı gelişmeleri görmeyi çok isterdik. Belli mi olur, belki de bu haber ülkemizdeki girişimcilere bir fikir olur.