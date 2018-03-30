MacOS, Harici GPU’lara Resmi Olarak Destek Verecek

Apple ürettiği bilgisayarlarda, belirli modele ait harici ekran kartlarının kullanımına resmi olarak destek vermeye başladı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Apple, harici GPU’lara macOS desteği ekleyeceğini duyurmuştu. Beklenenden çok daha kısa sürede daha 1 yıl bile olmadan resmi destek verilmeye başladı. Artık oyuncular Thunderbolt 3 bağlantı noktası üzerinden bilgisayarlarına harici ekran kartları bağlayarak istedikleri performansı daha kolay alabilecekler.

Harici ekran kartlarını resmi olarak destekleyen Mac, zorlu oyun ve video işlemleri sırasında süreci hızlandırmak için ek güç seçeneklerine geçerek performansı yükseltecek. Apple yeni sistem sayesinde kullanıcılarının, özellikle sanal gerçeklik deneyimleri sırasında çok daha iyi performans alacaklarını vurguladı.

Apple resmi olarak harici ekran kartlarına izin vermiş olsa da, bunlarla yapabileceklerinize bir takım kısıtlamalar da ekledi. Öncelikle yalnızca AMD Radeon markasına ait bazı harici ekran kartları destekleniyor. Ayrıca Boot Camp aracılığıyla Windows'ta aynı teknolojiyi kullanmaya çalışırsanız, Thunderbolt 3 tarafından sağlanan süper hızlara erişemeyeceğiniz için istediğiniz performansı alamazsınız.

Harici ekran kartlarına verilen resmi destek 2016 sonrası üretilen MacBook Pro’lara, 2017 sonrası iMac’ler ve iMac Pro modellerine eklendi. Yeni özellik sonrasında Apple’ın bilgisayarları, seyahat sırasında hafif ve taşınabilir, ancak evde veya ofiste yüksek güç isteyen kullanıcılar için büyük ilgi göreceğe benziyor.