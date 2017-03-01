macOS İçin Chrome, Zararlı Yazılımı Engelleyecek

Chrome, Güvenli Arama özelliğini macOS kullanıcıları için de sunacak.

İnternet, çok geniş bir alan. Haliyle tehlikeler de çok fazla, olumlu yanları da. Dünyanın en popüler tarayıcılarından Chrome ise kullanıcılarının internette daha güvenle dolaşabilmeleri için çalışıyor. Daha önce Güvenli Arama hizmetinin kapsadığı alanı Android ve Gmail platformlarına da getirerek genişleten Google, şimdi de macOS platformuna Güvenli Arama özelliğini getiriyor.

Bu bağlamda kullanıcılar zararlı olduğu bilinen sitelere girmeye çalıştıklarında, tıpkı Windows PC'lerdeki gibi kırmızı uyarı ekranını görecekler. Bu sayede macOS kullanıcılarına yönelik zararlı yazılımların sisteme bulaşması daha etkin bir şekilde önlenebilecek. Ayrıca bahsedilen durum ise bu güvenlik özelliğinin özellikle kullanıcı izni almadan başlangıç ekranını, ana sayfayı ve varsayılan arama motorunu değiştirmeye çalışan yazılımları hedef aldığı.

Tarayıcının ayarlarının yalnızca Chrome'un kendi mağazasında bulunan eklentiler tarafından değişikliğe uğratılabileceği de eklendi. Değişiklikler 31 Mart itibariyle kullanıcılara sunulacak.