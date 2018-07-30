MacOS Mojave geliştiricileri için gelen "macOS 10.14 Mojave Beta 5” güncellemesiyle birlikte birçok yeni duvar kağıdı işletim sistemindeki yerini alıyor.

MacOS Mojave için yayınlanan fotoğraflarda çeşitli soyut resimler, soyut çizgiler, çöl, çiçek ve yansımalar gibi birçok efektif duvar kağıtlarına yer veriliyor. Yüksek çözünürlükleri sayesinde oldukça göz alıcı duran bu yeni duvar kağıtları sayesinde bilgisayarınız çok daha şık ve canlı görünecekler. Bilhassa Apple’ın iMac ve MacBook Pro modellerini kullanan ya da bu bilgisayarların sahip olduğu arka plan resimlerinin hayranı olan kişiler bu fotoğraflardan oldukça etkilenecekler.

Yeni yayınlanan duvar kağıtlarının ön izlemelerini sizler için aşağıya sıraladık fakat bu resimleri indirmek için üzerine tıklamanız gerektiğini unutmayın. Böylece resimlerin tam halini görebilecek ve yüksek çözünürlükte bilgisayarlarınıza indirebileceksiniz.

Eğer yukarıdaki duvar kağıtlarından herhangi birini beğenmediyseniz veya daha farklı duvar kağıtları görmek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak daha fazlasına erişebilirsiniz.