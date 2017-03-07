macOS Sierra 10.12.4 beta 5 Yayımlandı

Apple, macOS Sierra için yeni sürüm güncellemesini yayımladı. Yeni sürümdeki en büyük değişiklik: Night Shift.

Apple, macOS Sierra 10.12.4 beta 5 sürümünü yayımladı. Şu anda bu sürüm yalnızca geliştiriciler için yayımlanmış durumda.

Yeni sürümle birlikte macOS Sierra, Mac’lere Night Shift özelliğini getiriyor. Aynı zamanda Siri, Dictation ve Apple PDF’te değişiklik ve yenilikler bulunuyor. Detaylar ise şöyle:

Night Shift özelliği geldi

Şangaylılar için dikte etme desteği geldi

Siri ile artık kriket skorları, çizelgeler ve oyuncu görevleri hakkında konuşulabilecek.

Siri artık Hindistan Premiyer Ligi ve Uluslararası Kriket Konseyi’nin istatistik ve diğer verilerine sahip.

Yenilenen PDFKit ile PDF dosyalar daha iyi görüntüleniyor.

Night Shift özelliğini de Apple şöyle açıklıyor:

“ Night Shift, gün batımından sonra ekranınızın rengini ayarlıyor. Birçok araştırma gösteriyor ki akşam saatlerinde maruz kalınan açık mavi ışık, bünyemizin sirkadiyen ritmini, yani biyolojik saatimizi etkiliyor. Gün batımından sonra, Night Shift özelliği ekranınızdaki RGB değerlerini daha sağlıklı değerlere getiriyor ve mavi ışığı azaltıyor. Akşam vakitlerinde ekran daha sıcak renklere bürünürken, sabah gün doğumuyla birlikte ekran da normale dönüyor.”

Kısacası Apple, f.lux’ın yaptıklarını kendi bünyesinde tümleşik olarak sunuyor.