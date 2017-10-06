Google, 'Made for Google' Programını Başlattı

Google, yapmış olduğu açıklamayla ''Made for Google'' programının başlatıldığını duyurdu. Kalite adına önemli bir adım atan teknoloji devi, Pixel markası altında üretilecek bu cihazlarla daha kaliteli bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Google'ın Pixel markası altındaki cihazlar için başlattığı ''Made for Google'' programı, aksesuarların belirli bir güvenlik ve kalite çizgisinde üretilmesine olanak sağlayacak.

Google, aksesuar konusunda önemli bir adım attı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, bundan sonra Google ürünlerine yönelik aksesuarlar sertifika onayından geçecek.

Made for Google adı verien bu program, Google Pixel cihazlarına aksesuar üretecek olan firmaların sertifika onayı almasını zorunlu hale getirilecek. Bu programın ana amacıysa; kaliteli, güvenilir ve cihazlar ile tam uyumlu aksesuarların kullanıcılara sunulması.

Google tarafından sertifikalanan bu ürünlerin fiyatının, piyasadaki aksesuarlara göre biraz pahalı olacağını belirtelim. Son dönemlerde kullanıcıların şikayetçi olduğu şarj adaptörleri, kablolar veya bataryaların, sertifika onay programından geçirilemesi bu sorunların ortadan kaldıracak.

Kalite adına önemli bir adım atan Google, Moshie, Belkin, Under Armour, Anker gibi birçok üreticinin sertifika programına katılımını sağladı. Google tarafından başlatılan sertikika programı doğrultusunda onay olan firmaların ürünlerinin Google mağazalarında satışa sunulacağı da belirtildi.