Magic Leap ile Madefire adlı dijital çizgi roman platformu ortaklık kurdu.

Her iki şirketten temsilciler New York Comic Con'da ortaklık yaptıklarını açıkladılar ve son beş yıldır birlikte çalıştıklarını açıkladılar. Şirketler, komik paneller, havada duran 3 boyutlu illüstrasyonlar ve odanızın duvarlarını süsleyecek dijital duvar kağıtları vadediyorlar. Madefire, Marvel , DC ve Blizzard çizgi roman devlerinin orijinal kitaplarıyla birlikte tüm grafik romanlarını Magic Leap'a getirmeyi planlıyor. (Bu arada Madefire, birçok çizgi roman şirketinin kitaplarını mobil uygulamalar üzerinden yayınlayan bir platform.)

Madefire'ın, Oculus Rift ve Samsung Gear VR için zaten VR uygulamaları var. Ancak Magic Leap temsilcisi Andy Lanning, konuyla ilgili yaptığı açıklamada farklılıklar olduğunu belirterek mekansal ses ve çizgi romanların okunurluluk seviyesinin daha iyi olacağını belirtti.

Yine de heyecanınızı ve beklentilerinizi azaltmanız gerekecek. Bunun sebebi ise iki şirketin ortaklıklarını duyurmuş olabilirler ancak Magic Leap için bu içeriklerin ne zaman yayınlanacağı ve tam olarak nasıl olacağı henüz belli olmaması. Yine de Madefire'dan yapılan açıklamada kullanıcılara, yeni bir Mixed Reality deneyimi yaşatılacağı vurgulandı.