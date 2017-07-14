Madencilik Dünya’dan Sonra Uzaya Taşınıyor!

Dünya’daki madenleri tüketmeye yaklaşmış olmamızla beraber, madenciliği uzaya taşımanın vakti geldiğini düşünen Moon Express Ay üzerine bir maden üssü kuracağını açıkladı.

Şirket, MX Robotic Explorers adında robotlar üretip Ay’a göndereceğini ve bu robotların Ay’da sürekli mineral ve değerli madenleri çıkartacağını belirtti. Bu şekilde büyük gelirler elde etmeyi düşünen Moon Express, Ay’a gidiş ve dönüş için MX-1E adında özel bir uzay aracı da hazırlıyor.

Aracın 30 kilogram yük kapesitesi olacağı, Ay’ın farklı noktalarına iniş yapabilme yetisine sahip olabileceği ve bu şekilde maden noktalarına yakın yerlere konumlanabileceği söyleniyor. İniş yaptığı noktada çıkarılmış madenleri toplayarak Dünya'ya geri getirecek olan uzay aracı, projenin ilerleyen tarihlerinde daha da geliştirilerek kapasitesi arttırılacak. Moon Express'in, 2020 yılında Ay üzerindeki madencilik faaliyetini başlatmak üzere düğmeye basacağı tahmin ediliyor.