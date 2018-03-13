Mağdurlar Öfkeli: Çiftlik Bank Tesisleri Basıldı!

Bursa’daki Çiftlik Bank tesisleri, kamyonlarla basıldı. Mağdurlar, zararlarını hayvanlara el koyarak karşılamak istiyorlar.

Geçtiğimiz senelerde Bitcoin ve kripto paralar ile birlikte en çok konuşulan konulardan birisi Çiftlik Bank’tı. İnsanların parasını alıp daha yüksek para verme vaadinde bulunan Çiftlik Bank, İstanbul’daki ana merkezini sessizce boşaltınca ve devletin araştırması sonucunda “dolandırıcı” ilan edilince yatırım yapan yüzbinlerce insanın görüşleri değişmeye başladı.

Dün gece Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan tesisler, kamyonlarıyla gelen çiftçiler tarafından basıldı. Alacaklılar dolandırıldıklarını belirterek, tesiste bulunan hayvanlarla zararlarını karşılamak istediler. Jandarmanın devreye girip öfkeli kalabalığı sakinleştirdiği gece, önümüzdeki dönemde benzeri eylemlerin yapılmaya devam etme ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor.

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu ve yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçi ve normal vatandaştan yatırım alan Çiftlik Bank, son dönemde üyelerine ödeme yapmamaya başlamıştı. Bu durumdan rahatsız olan Bursalı çiftçiler ise, İnegöl ilçesine bağlı Sunpurpaşa Mahallesi’nde bulunan tesisleri basarak hayvanlarını geri almak istediler.

Bu olayların ardından Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç, şirket içi gerçekleştirilen toplantıda Mehmet Aydın’a ulaşamadığını ve kandırıldığını söyledi. Herkesin başının çaresine bakması gerektiğini söyleyen Karakoç, suçu ortadan kaybolmuş Aydın’ın üzerine bıraktı.

Daha önce Çiftlik Bank için “saadet zinciri” iddiaları ortaya atılmış, daha sonrasında SPK tarafından Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın ve eşinin hesaplarına inceleme başlatılmıştı.

Köşeyi Döndüler

Yapılan incelemeler sonucunda Çiftlik Bank’ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladığı ve bunların 62 bin 877 kişisine 398.3 milyon TL’lik bir geri ödeme yaptığı ortaya çıktı. Açığa çıkan 113,4 milyon TL’nin ise Kuzey Kıbrıs’a aktarıldığı tespit edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank’ta mağdur olanların Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceklerini açıkladı. Çiftlik Bank’ın İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki genel merkezini boşalttığı iddialarının ardından büyüyen olaylar, Mehmet Aydın’ın çıkıp bir konuşma yapmaması durumunda yatırımcıları iyice deliye döndürecektir. Ayrıca Çiftlik Bank Bursa tesislerinin açılış videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.