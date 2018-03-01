Magic Leap’in Eski Güvenlik Başkanı Firmaya Dava Açtı

Bir süre Magic Leap küresel güvenlik başkanlığı görevini yapmış olan Todd Kei, firmaya yaş ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

Öncelikle Magic Leap firmasının teknoloji piyasasındaki yerinden bahsetmek gerekirse, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerceklik arasında bir proje üzerinde çalışıyorlar. Google ve farklı teknoloji devlerinin büyük yatırımlar yaptığı Magic Leap, bilgisayar grafiklerini gerçek hayatla bütünleştiren bir gözlük üretti. Firma projesini tamamladıktan sonra sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik piyasalarında çığır açacak.

Asıl konumuza dönecek olursak, Magic Leap’in eski küresel güvenlik başkanı Todd Keil’in firmadan ayrılmasının ardından farklı davalar açarak milyonlarca dolar tazminat almaya çalışıyor. Texas mahkemesine şikayette bulunan Todd Keil, haksız istihdam, yaş ayrımcılığı ve usulsüzlük suçlamalarıyla firmaya dava açtı. Magic Leap yönetim kurulu Todd Keil’in tutumunu milyonlarca doları gasp etmek olarak nitelendiriyor.

Şikayet, Keil'in Magic Leap'den tazminat talep etme şeklini tam olarak belirtmiyor, ancak firma tarafından oluşturulan kamuoyu "şirketten milyonlarca doları zorla gasp ediliyor" şeklinde. Magic Leap firması daha öncede hem yönetim kurulu üyeleri hemde çalışanlar tarafından açılan, cinsiyet ayrımcılığı, ticari sınırları kötüye kullanmak, hisse soygunu ve haksız işten çıkarma gibi birçok farklı davayla karşı karşıya kaldı.

Bu kadar çok suçlama düşünüldüğünde firma’nın ya çalışanlarını düzgün seçmediğini, yada gerçekten birilerine karşı haksızlık yaptığını söyleyebilirim. Daha önceki suçlamaların tamamı çözüldü ve Magic Leap varlığını sürdürmeye devam etti. Açılan yeni davanınsa firmadan bir şeyler götürüp götüremeyeceğini ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.