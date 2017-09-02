2015 yılında yapılan patent başvurusu firmanın yeni AR gözlük tasarımına dair ip uçları veriyor.

En çok kitle fonlandırmaya olan düşkünlüğüyle bilinen ‘Magic Leap’, tüketicilere bir ürün borçlu hala. En azından bu yönde bir ip ucu. Yeni yayınlanan bir patent başvurusu sayesinde artık 4.5milyar dolarlık girişimci firmanın ürün tasarımının ne yöne doğru ilerlediğine dair bir ilk bakış edinme imkanımız oldu.

Magic Leap’in tasarım bölümü başkanı olan Gary Natsume’nin ‘mucidi’ olarak gösterildiği bu tasarım, bir güneş gözlüğünün seksiliğini sergileyecek evsafta olmamakla birlikte, Microsoft’un HoloLens’lerinin sergilediği görüntüden çok daha ince ve şık bir görüntüye sahip.

Magic Leap’in küçük bir hacme bu denli fazla şeyi sığdırabilmesinin sebebi, her şeyi bu küçük alan içerisine sokuşturmamasından kaynaklanıyor. Yanlardan sarkmakta olan kablolar Croakeys’in ekstra parçaları değil, bilakis dışarıya sarkıtılmış işlemci ve batarya üniteleri.Bildirildiği kadarıyla gözlükler sadece ekran ve takip sensör teknolojilerini barındıracaklar iç bünyede.

Firmanın görüntü teknolojilerine olan yaklaşımının ne oranda evrime uğradığını göz önünde bulunduracak olursak, 2015 yılında başvurusu yapılan patentin şu andaki tasarımla birebir örtüşüyor ihtimalinin düşük olacağı öngörüsünde de bulunabiliriz. Magic Leaps’ten bir sözcü Business Insider’a bu gözlüklerin aslında firmanın ‘Magic Leap One’ gözlüğü olmadığını söylemişti.

Bu tasarımı ODG ve Daqri gibi girişimci firmaların ürünlerinden farklı kılan şey, bu prototipte görünen çok sayıda kameranın varlığı. Çizimler, gözlük camlarının her iki yanında bulunan büyük kamera sensör çiftine işaret ediyor. Ek olarak bir kaynağın bildirdiğine göre mevcut gözlük prototiplerinde her iki camın ortasında yerleşik bulunan derinlik kamerası da var.

Bazı AR platformları, hareket sensörleriyle birlikte kullanıldıklarında tek bir kamerayla ortam takibi işlemini çok daha iyi gerçekleştirebiliyorlar. VIO (Visual Inertial Odometry) teknolojisi, Apple’ın ARKit ve Google’ın ARCore uygulamalarının yakında akıllı telefon AR platformunu, telefonlara taşıyacak olan teknoloji.

Magic Leap’in ürünü kullanıcının bulunduğu ortamın üç boyutlu ağ görüntüsünü üreterek, kullanıcının düz yüzeylerin ötesindeki alanları daha pürüzsüz bir görüntü deneyimi ile edinmesini sağlamayı hedefliyor. Bu tip bir deneyimi sağlayabilmek için kamera sistemleri haricinde bazı özel donanımlar gerekiyor.