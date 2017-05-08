FBI, 2014 yılından beri Dark Web üzerinden mide bulandırıcı içerik sunan sitenin sahibine acımadı. Söz konusu sitenin 'insanımsı' sahibi, çok ama çok uzun sürelik bir hapis cezası ile karşı karşıya.

Playpen isimli mide bulandırıcı sitenin kurucusu Steven Chase, 30 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Amerika Birleşik Devletleri hapishanelerinde "çocuk pornocularına" pek de hoş(!) davranılmadığı göz önüne alına alınırsa, Steve Chase'in hapis süresi fazlasıyla kısalabilir.

Steven Chase'in kusma hissi yaratan sitesinde 150.000'den fazla üye mevcut. Sitede, 50.000'den fazla masum çocuğun fotoğrafları ve videoları yer alıyor. FBi, siteden kimliğini saptadığı 300 çocuğu saptadı ve gerek sosyal hizmetler, gerekse ailelerle temasa geçip onları esaretten kurtardı.

Stephen Chase' yardım eden ve henüz isimleri açıklanmayan 2 insanımsı da, yirmişer yıllık hapis cezası ile yüzyüze geldi. İkilinin Chase'den daha az ceza alması, Chase'in eylemleri hakkında kanıt sunmaları ve kimliklerinin açıklanmaması gerekçesiyle daha düşük olmuş olabilir. Zira Amerika'da, savcılarla anlaşma yapmak isteyen suçlulardan bol bir şey yok. Yine de iyi halden dolayı ceza indirimi alamayacak olmaları, içimize bir nebze de olsa su döktü.